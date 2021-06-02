Meksika'da çocuk istismarı skandalı: 'Arkasında tek bir organize suç örgütü var'

Meksika’da Çocuk Hakları Savunma Ofisi (ODI) tarafından hazırlanan bir rapor, Meksika’nın 7 eyaletinde en az 18 okulda işlenen çocuk istismarı suçlarının 'okul yerleşkelerinde yetişkinler tarafından planlı bir şekilde işlenmiş ve birbiriyle benzerlik gösteren vakalar' olduğunu ortaya koydu. Bu cinsel istismar vakalarında ortak noktalar olduğunun belirlenmesi üzerine söz konusu suçların arkasında bir organize suç örgütü olduğu öne sürüldü.

Raporda, ülkenin 7 eyaletinde görülen çocuk istismarı vakalarında, hem devlet hem de özel okullarda, okul içi ve dışında çocuk istismarı suçu işleyen, hatta pornografi amaçlı video kaydı yapan organize şebekelerin izlerine rastlandığı belirtildi. Raporda, söz konusu organize suç örgütlerinde öğretmen, yönetici personel ve hatta müdürlerin de yer aldığı iddia edildi.

Rapora göre, 7 eyalette 100'den fazla çocuğun cinsel istismara maruz kalırken, bu vakalarda soruşturma veya cezalandırma yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Raporda ayrıca, ülkenin çeşitli bölgelerindeki mağdurlardan alınan ifadelerin ilginç bir şekilde benzerlik gösterdiği kaydedildi. Sınıfta, okul bahçesinde ya da müdür odasında kız ve erkek öğrencilerin şırınga ve pipet gibi cisimlerle gizli bir şekilde defalarca taciz edilme, mağdurların ifadelerinde ortak bir noktayken, bazı ifadelerde de öğrencilerin birbirine zarar vermeye zorlanması, tavana asılması ve bu anların kaydedilmesi yer alıyor.

ODI’nin son 20 yılda 100’den fazla çocuğun mağdur olduğunu belgelediği raporda, ayrıca çok sayıda anaokulu ve ilköğretim okulunun çocuk istismarı ve çocuk pornosu amacıyla kullanıldığını öne sürdü.

Dijital şiddet yasası yürürlüğe girdi

Meksika’da dijital şiddet yasası, Federal Resmi Gazetede (Diario Oficial de la Federacin) yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi. Olimpia Yasası olarak da bilinen ve resmi adıyla Kadınların "Şiddetsiz Bir Yaşama Erişimi Yasası" ile bugünden itibaren reşit bir kişinin mahrem içerikli video, fotoğraf ya da ses kayıtlarını rızası dışında ifşa etmek, dağıtmak, paylaşmak, ticarileştirmek, takas etmek ve yayınlamak cinsel gizliliğin ihlali suçu kapsamına dahil edildi.

Yasa, medyanın yayın ve iletişim organları aracılığıyla işlenen cinsiyete bağlı şiddeti de kapsayacak şekilde dijital şiddetin her türlüsünün Federal Ceza Kanunu (Cdigo Penal Federal) uyarınca cezalandırılmasını içeriyor. Yasa ilemedya düzeyinde kadın mahremiyetine saldıran içeriklerin kesintiye uğratılması, engellenmesi ve ortadan kaldırılması gibi koruma önlemlerinin derhal alınması ile içeriğin bulunduğu servis sağlayıcısının tespit edilmesi ve yayılmasını önlemek amacıyla tedbir almada yetkili kılıyor.

Yasa içeriğinde ek olarak, suç eğer mağdurun eşi, birlikte olduğu kişi yada duygusal arkadaşı tarafından işlenmişse cezanın artacağı, suçu işleyen kişi görev başındaki bir devlet memuru ya da olayın farkında olmadığını iddia eden bir kişi olup menfaat elde ediyorsa yine aynı kapsamda değerlendirilip cezasının artırılacağı belirtildi. Eyalet meclislerine, Olimpia Yasası ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapması için 2 Haziran tarihine kadar 180 gün müddet tanındı.