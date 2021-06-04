Meksika’da 6 Haziran’daki yerel seçimlere sayılı günler kalırken, bir politikacı daha saldırıya uğradı. Suikastların son hedefi, San Luis Potosi eyaletinde yer alan Villa Reyes kentinin belediye başkanlığına adaylığını koyan Erika Briones oldu. Briones’e yönelik saldırı, oğluyla birlikte katıldığı seçim gezisi sırasında gerçekleştirildi.

Belediye başkan adayına silahlı saldırı: 'Korkutmak istedikleri için kampanyamızı iptal etmeyeceğiz' https://t.co/5EQHtlIfsP pic.twitter.com/ZBAuHOjyya — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 4, 2021

​Ulusal Hareket Partisi (PAN) ve Demokratik Devrim Partisi'nin (PRD) ortak adayı Briones, seçim gezisi sırasında başka bir araçta bulunan kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kimliği belirsiz kişiler, belediye başkan adayı aracından inerken aracın önünü keserek ateş açtı.

Yaşadığı olayıgözyaşlarıyla anlatan Briones, saldırı sırasındahemen arkasında olduğunu ancak hiçbir şey yapmadıklarını iddia etti. Briones, “Oğlumla geliyorum. Bu olamaz. Korkutmak, korkutmak istedikleri için kampanyamızı iptal etmeyeceğiz” dedi.

Briones, saldırının arkasında muhaliflerin ve merkez sağdaki Kurumsal Devrimci Parti (PRI) olduğunu öne sürdü.

Yerel seçimler öncesi 88 politikacı öldürüldü

Etellekt Consultores isimli kuruluştan edinilen bilgiye göre, Meksika’daki yerel seçimler öncesi bu güne kadar 200 suikast girişimi oldu ve 88 politikacı bu suikastlarda hayatını kaybetti. Öldürülen politikacılardan 34'ünün yerel seçimlerde aday olduklarını aktaran kuruluş, 34 kişiden 29'unun belediye başkanlığına, 5’inin ise eyalet meclis üyeliğine aday olduğunu açıkladı. Öldürülen 34 adayın ayrıca mevcut belediye yönetimlerine muhalif partilerden olduğuna dikkat çeken kuruluş, 7 adayın ise kadın olduğunu belirtti.

Ülkede 6 Haziran Pazar günü yaklaşık 93 milyon Meksikalı, Temsilciler Meclisi üyeleri ve 15 yerel yönetim için sandık başına gidecek.