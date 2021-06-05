Arjantin lideri Fernandez’den ‘dayanışmayı unutmayan kapitalizmi inşa etme’ çağrısı

St. Petersburg Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) video konferans yoluyla konuşma yapan Fernandez, “Salgın öncesinde bildiğimiz şekliyle kapitalizm doğru sonuçlara yol açmıyor, eşitsizlik ve adaletsizlik yaratıyor. Başka bir kapitalizm inşa etmeyi düşünüyorsanız bu, dayanışma gibi önemli bir şeyi unutmayacak olan kapitalizm olmalı” ifadesini kullandı.

“Pandemi bize bir şey öğrettiyse, o da dayanışma içinde olmamız gerektiği” diyen Arjantin lideri, “Kimse virüsten tek başına kurtulamaz” diye ekledi.

Brezilya lideri Bolsonaro: Rusya ve Avrasya ile bağları güçlendirme niyetindeyiz

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, başta Rusya olmak üzere Avrasya’nın tüm ülkeleriyle ilişkileri derinleştirmeye ilgi duyduklarını belirtti.

Video konferans yoluyla SPIEF’e bağlanan Bolsonaro, “Brezilya, Avrasya bölgesindeki tüm ülkelerle, özellikle de bu etkinliğin ev sahibi ve ülkemizin eski ortağı olan Rusya ile dostane bağları ve işbirliğini genişletmek ve derinleştirmek istiyor” diye konuştu.

Ülkesinin Rusya ve bölgenin diğer ülkelerine tarım ürünlerinin ihracatını artırma konusu üzerinde çalıştığını söyleyen Brezilya lideri, diğer yandan tarımları için son derece önemli Rusya yapımı gübrenin en büyük ithalatçısı olduklarını belirterek, “Bu işbirliğinin her iki ülke için de sağlıklı bir şekilde devam etmesini istiyoruz” ifadesini kullandı.

Rusya ile ikili ticari ilişkilerin önemli potansiyele sahip olduğunu söyleyen Bolsonaro, “Ülkelerimiz arasında, teknolojik ortaklıkları geliştirme ve savunma, uzay, enerji ve sağlık alanlarındaki ortaklıkları genişletme yönündeki çalışmaları sürdüreceğiz. Brezilya nanoteknoloji, ileri materyaller, yapay zeka ve biyoteknoloji gibi ileri teknoloji alanlarında işbirliğine açık” dedi.