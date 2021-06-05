Brezilya, Sputnik V koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa), Rus Sputnik V aşısının ithal edilmesine ve kullanılmasına onay verdi. Brezilya, Sputnik V'yi tescil eden 67. ülke oldu.

Anvisa'dan yapılan açıklamaya göre kurumun yönetim kurulu, Brezilya'da altı eyaletin valileri, Brezilya Bölgeler Arası Kalkınma Konsorsiyumu ve Uniao Quimica adlı ilaç şirketi tarafından alınan, Sputnik V'ye acil kullanım onayı verilmesini öngören kararı oy çokluğuyla kabul etti.

© Sputnik Brezilya'da Sputnik V aşısının ilk partisi üretildi eyaletler Bahia, Pernambuco, Ceara, Maranhao, Piaui ve Sergipe oldu.

Anvisa'nın İlaç ve Biyolojik Ürünlerden Sorumlu Genel Müdürü Gustavo Santos, kurumun mevcut verilere dayanarak aşının kalitesini, etkinliğini ve güvenirliğini doğrulayamadığını ve aşıyı kullanacak eyaletlere halkı bu konuda geniş biçimde bilgilendirme yükümlülüğü getirdiklerini söyledi.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V aşısının Brezilya'ya temmuzda ulaşacağını ifade etti.

#SputnikV will be used in Brazil following ANVISA’s approval. Brazil has become the 67th country in the world to authorize Sputnik V. The Sputnik V team fully answered all questions from ANVISA on the vaccine’s efficacy & safety 🇧🇷

👇https://t.co/JnsNHFRT7V — Sputnik V (@sputnikvaccine) June 5, 2021

​Brezilya, 15 Mayıs'ta aşıyı tescil eden Ekvador'un ardından Sputnik V aşısına kullanım izni veren 67. ülke oldu.

21 Mayıs'ta Uniao Quimica adlı ilaç şirketi, Rus Sputnik V Kovid-19 aşısının ilk partisini ürettiklerini duyurmuştu.