Brezilya, Sputnik V aşısından ayda en az 8 milyon doz üretecek

Brezilya’nın Moskova Büyükelçisi Tovar da Silva Nunes, Rusya’nın Kovid-19 salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından ayda en az 8 milyon doz üretmek niyetinde olduğunu, böylelikle Rus aşısının Latin Amerika ülkelerine ihraç edilebileceğini kaydetti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Brezilyalı Büyükelçi, "Bildiğiniz üzere Sputnik V’nin Brezilya’da üretimine başladık. Aşı, sadece Brezilya'da izin verilen hacimlerde kullanılmakla kalmayıp, aynı zamanda diğer ülkelere, örneğin Latin Amerika devletlerine tedariki sağlanabilecek" diye konuştu.

Nunes, Brezilyalı ilaç üreticisi Uniao Kimika şirketinin aktardığı üzere ‘haziran ve temmuzda üretim ilerledikçe ayda en az 8 milyon doz aşının ülkede üretileceğini’ ifade etti.

Büyükelçi, Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu'nun (Anvisa) Sputnik V'nin ithal edilmesine ve kullanılmasına onay vermesinin bu kadar uzun sürmesinin siyasi gerekçeleri olup olmadığı sorusuna ise bunun düzenleyici için olağan bir prosedür olduğunu vurguladı.

Anvisa’nın ‘kararı bir an önce almak için elinden geleni yaptığını, ancak bir takım zorluklarla karşılaştığını’ dile getiren diplomat, bu duruma politikacıların herhangi bir şekilde müdahale etmediğini sözlerine ekledi.

Rus Sputnik V aşısının ithal edilmesine ve kullanılmasına onay veren Brezilya, 15 Mayıs'ta aşıyı tescil eden Ekvador'un ardından Sputnik V aşısına kullanım izni veren 67. ülke oldu.

21 Mayıs'ta Uniao Quimica adlı ilaç şirketi, Rus Sputnik V Kovid-19 aşısının ilk partisini ürettiklerini duyurmuştu.