Seçimlerin devam ettiği Meksika'da oy kullanma alanına kesik baş fırlatıldı

Meksika tarihinin en büyük ve kapsamlı seçimi için halk sandığa giderken, ülkede şiddet olayları da devam ediyor. Son olarak, Tijuana kentinde bir kişinin oy kullanma alanına kesik baş ve insan kalıntıları fırlattığı belirtildi.

Meksika’da halk, 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri, 15 eyalet valisi ile yerel ve bölgesel 20 bin 417 yöneticiyi seçmek için sandık başına gitti.

Ülkede seçim öncesi yaşanan şiddet olayları oylama sürecinde de artarak devam etti.

Dün, ülkenin kuzeybatısınıda bulunan Tijuana şehrinde, henüz kimliği açıklanmayan bir kişi, içerisinde kesik baş ve insan kalıntıları bulunan plastik bir çantayı oy kullanma alanına atarak kaçtı.

Polis, saldırganın yakalanıp yakalanmadığına ilişkin bir açıklama yapmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Meksika'da oy verme işleminde güvenliği sağlamak üzere 99 bin silahlı Ulusal Muhafız görevlendirildi. Ülkede eylül ayında başlayan kampanya döneminden bugüne kadar en az 800’e yakın şiddet olayı kayıtlara geçti, 97 politikacı öldürüldü ve 935'i ise saldırıya uğradı.

Zira seçimler bazı otoritelerce "Büyük bir demokrasi şöleni" olarak görülse de, karteller için yerel hükümetler ile yeni anlaşmalar yapma ve iktidara erişme fırsatı sağlıyor. Uluslararası Kriz Grubu (International Crisis Group, ICG), Meksika'da Federal Hükümet Meclisi üyelerinin ve yerel yöneticilerin belirleneceği seçimlerde suç örgütlerinin, çıkarları doğrultusunda adaylarla işbirliği yapmaya çalıştığını duyurdu.

Öte yandan, katılımın yüksek olduğu belirtilen ara seçimlerin ardından sandıkların yüzde 47'si açıldı.

Yetkililer, ilk sonuçlara göre, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un partisi Ulusal Yenilenme Hareketi'nin (MORENA),önde olduğunu bildirdi.