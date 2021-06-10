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    El Salvador'un Chiltiupan kentindeki El Zonte Plajı'nda Bitcoin kabul ederek iş yapan bir dükkan

    Bitcoin'i resmi para kabul eden El Salvador, kripto para madenciliği için gücü volkanlardan alacak

    © REUTERS / JOSE CABEZAS
    Güney Amerika
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    El Salvador'un Bitcoin'i resmi para birimi kabul eden ilk ülke olması, muazzam bilgisayar faaliyeti gerektirdiğinden devasa enerji tüketen kripto para madenciliğinin altından nasıl kalkacağı sorusunu beraberinde getirirken, Devlet Başkanı Nayib Bukele, çare olarak volkanlardan kaynaklanan jeotermal enerjiyi gösterdi. 

    Orta Amerika'nın yoksulluk ve çete şiddeti nedeniyle ABD'ye yoğun göç veren ülkesi El Salvador'dan hem ekonomiyi toparlamak hem de göçenlerin yurda gönderdiği havalelerdeki komisyonlardan kurtulmak amacıyla Bitcoin'i yasal para birimine dönüştürmesinin ardından sürpriz bir açıklama daha geldi.

    El Salvador'un Bitcoin'i resmi para birimi kabul eden ilk ülke olması, muazzam bilgisayar faaliyeti gerektirdiğinden devasa enerji tüketen kripto para madenciliğinin altından nasıl kalkacağı sorusunu beraberinde getirirken, Devlet Başkanı Nayib Bukele, çare olarak volkanik enerjiyi gösterdi. 

    Bukele, "Devlete ait jeotermal elektrik şirketimiz LAGeoSV'nin başkanına Bitcoin madenciliği için volkanlarımızdan çok ucuz, yüzde 100 temiz, yüzde yenilenebilir, sıfır emisyonlu enerji tesisleri için plan hazırlaması talimatını verdim" diye tweetleyerek ekledi: 

    "Bu hızla gelişecek!"

    Birkaç saat sonra yeni açılmakta olan bir jeotermal kuyunun videosunu paylaşan Bukele, "Mühendislerimiz, volkanlarımızdan yaklaşık 95MW yüzde 100 temiz, sıfır emisyonlu jeotermel enerji sağlayacak yeni bir kuyu açtıklarını bana bildirdi" dedi. Bunun etrafında tam bir Bitcoin madenciliği merkezi tasarlamaya başladıklarını belirten El Salvador Devlet Başkanı, videoda kuyudan püskürenin de saf su buharı olduğunu söyledi.

    El Salvador, turizmini yapacak kadar volkanlarıyla ünlü bir ülke. Ancak jeotermal enerjinin hiç de masum olmadığına, doğaya ve tarıma büyük zarar verdiğine dair çevreci örgütlerin uyarıları biliniyor. 

    Dün El Salvador meclisinde Bitcoin ile para işlemleri yapılması, Bitcoin'in diğer para birimlerine dönüştürülmesinin sermaye kazancı vergisinden muaf tutulması, 3 Bitcoin karşılığında El Salvador'da oturma ve yaşama hakkı verilmesini içeren yasa, 62'ye karşı 84 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. İktidardaki Yeni Fikirler Partisi'nin vekili William Soriano, "Tüm dünyadaki Bitconciler, vakit geldi. Biz hazırız. Üzerimize düşeni yaptık, artık top sizde" diye konuştu. Bukele de 5 Haziran'da ABD'nin Miami kentinde düzenlenen tarihin en büyük Bitcoin etkinliğine seslenen videoyla hedeflerini açıklarken "Kısa vadede istihdam yaratacak ve binlerce kişinin finans sistemine katılımını sağlayacak" demişti.

    6.5 milyon nüfuslu küçük Orta Amerika ülkesi, kendi para birimi kolonu 2001'de bırakıp ABD dolarına geçti. Amaç, her 4 Salvadorludan 1'i genelde ABD olmak üzere yurtdışına göçtüğünden, onların memlekete para havalesi yapmasını kolaylaştırmaktı. Ancak bu, ekonomiyi ABD'nin baskılarına, yaptırımlara ve hükümetin kontrolünün ötesindeki finansal dalgalanmalara açık hale getirdi.

    Salvadorluların ABD'den gönderdiği para, geçen yıl 6 milyar doları bularak ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturdu. 

    El Salvador'un Bitcoin işlemleri için kullandığı Strike adlı mobil ödeme uygulamasının kurucusu Jack Mallers, "El Salvador'un aktif nüfusunun yüzde 70'inden fazlasının banka hesabı yok. Finans sisteminde değiller" dedi. 

    Mallers, Bitcoin'in gelişmekte olan bir ülkenin ekonomisini itibari para enflasyonundan koruyabileceğini, daha kapsayıcı hale getirebileceğini savunarak şunları söyledi:.

    "Uluslararası ödemeleri ücretsiz yapmak istiyoruz. Havaleye en çok ihtiyaç duyan bölgelerin sorunlarını çözmeyi hedefliyoruz... Ülkede bu konuda hizmet veren servisler, uluslararası para transferleri için yüzde 10 veya daha fazla komisyon alıyor. Bu paraların ülkeye ulaşması bazen günler sürüyor."

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