Venezüella’ya bir Sputnik V sevkiyatı daha

Twitter hesabından açıklama yapan Melik-Bagdasarov, “Rusya Günü’nü, 12 Haziran’ı kutlamak için bundan daha sembolik bir şey olamaz, uluslararası havalimanında Sputnik V aşısının yeni partisini alıyoruz” ifadelerini kullandı.
Melik-Bagdasarov, Rusya’nın böylelikle Venezüella ile işbirliğini güçlendirdiğini belirtti.
👇Hoy al Aeropuerto Internacional de Maiquetía llegó nuevo lote de la vacuna #SputnikV.— EmbajadaRusaVEN (@EmbajadaRusaVen) June 13, 2021
5️⃣0️⃣0️⃣ mil dosis más para el pueblo hermano venezolano!
🇷🇺🇻🇪#DíaDeRusia #JuntosAvanzamos pic.twitter.com/E9oZCJs9K5
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