Brezilya lideri Bolsonaro'ya maske takmama cezası

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, Sao Paulo eyaletinde binlerce kişinin katıldığı motosiklet konvoyunda maske takmadı.

Kovid-19 aşısı yapılan kişilerin maske takmasının gereksiz olduğunu belirten Bolsonaro'nun kalabalığa el salladığı görüldü.

Bu nedenle Bolsonaro'ya koronavirüs önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası verildi. Devlet yetkilileri, Bolsonaro’nun halka açık yerlerde maske takılması gereken yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığını doğruladı.

Bolsonaro, daha önce de Maranhao eyaletinde düzenlenen benzer bir mitingde de aynı nedenle para cezası almıştı.

Brezilya'da kamuya açık alanlarda 30 Nisan'dan bu yana maske kullanma zorunluluğu bulunuyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 37 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 486 bin 272’ye, 78 bin 700 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 17 milyon 374 bin 818’e çıktı.