Meksika’daki seri katilin evinde yapılan kazılarda yeni detaylar ortaya çıktı: '38 kurbanın kemiği bulundu'

Meksika'nın başkenti Meksiko'ya bağlı bir kasabadaki seri cinayetle suçlanan 72 yaşındaki kasabın evinde yapılan kazılar devam ederken, şu ana kadar 3 bin 787 kemik parçasının bulunduğu, bu parçaların 17 farklı kurbana ait olabileceği belirtildi.

Meksika’da Mayıs'ta tutuklanan 72 yaşındaki seri cinayet şüphelisinin soruşturmasında yeni detayları çıkmaya devam ediyor.

Savcılar, 17 Mayıs'tan beri şüphelinin evinde devam eden kazılarda, şu ana dek elde edilen bulguların bu noktada bitmeyebileceğini dile getirirken, şimdi de kazıları aynı mülkte kiraladığı birkaç odanın altına kadar genişletmeyi planladıklarını açıkladı.

'Yıllar öncesine kadar gidebilir'

Yıllar önce kaybolan kişilere ait kimlik kartları ve diğer eşyalarının çöp dolu evde bulunması, cinayetlerin izlerinin yıllarca geriye gidebileceği düşüncesine neden oluyor.

Şüphelinin evinin beton zeminin altında bulunan kemik parçacıklarının kurban cesetlerinin küçücük parçacıklara ayrılmış olabileceği belirtilirken, savcılar tarafından sadece Andres olarak tanımlanan şüphelinin eskiden kasap olduğu ve son kurbanını parçalayıp bantladığı göz önünde bulundurulduğunda bu ihtimalin daha da mantıklı hale geldiği ifade ediliyor.

'17 kişiye ait olabileceğini gösteriyor'

"Kemik parçaları, her birinin iyice temizlenmesini, vücudun hangi bölümüne ait olduğunu, anatomik pozisyonlarına yerleştirmeyi ve yaklaşık olarak kurban sayısını belirlemeyi sağlayan 'lateralizasyon' çalışmalarında inceleniyor" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, şunlar denildi:

“Bu analizler, şimdiye kadar bulunan kemik parçalarının muhtemelen 17 kişiye ait olabileceğini gösteriyor.”

Ülkede şüphelinin kimliğini koruyan yasaları uyarınca tam adı açıklanmayan 72 yaşındaki şüpheli, 14 Mayıs'ta, iddiaya göre, son kurbanı 34 yaşındaki bir kadını kasap bıçakları ve demir testereyle parçalayıp öldürme gerekçesiyle yargılanmasına karar verilmişti.

Nasıl yakalanmıştı?

Yaşlı kasap, planlı bir soruşturma kapsamında yakalanmamıştı. Ancak son kurbanın, şüphelinin şahsen tanıdığı bir polisin eşi olduğu nedeniyle yakalanmıştı. Şüpheli, kadınla bir alışveriş gezisine çıkması gerekiyordu, ancak geziden sonra kadın dönmeyince kadının eşi olan polis durumdan şüphelenmişti.

Bundan sonra, polis kamera kayıtlarını kontrol edince eşinin, şüphelinin yaşadığı sokağa girdiğini ancak bir daha çıkmadığını gördü. Durum böyle olunca polis, şüphelinin evini gittiğinde eşinin parçalanmış cesedini evde bulmuştu.

Evde, ayrıca, kadın kıyafetleri, seçmen kimlikleri, kurbanlarını kayda aldığını düşündüren ses ve video kasetleri de bulunmuştu.

Video formatı detayı

Evde bulunan videoların formatı, cinayetlerin epey eski bir tarihe kadar uzanabileceği düşüncesini oluşturdu.

Evde, 2007'den sonra üretilmeyen 28 adet 8 mm video kaseti ile 2016 yılından sonra pek rağbet görmeyen 25 VHS kaseti bulunmuştu. Ancak eski teknoloji formatları, diğer ülkelerde kullanılmasa da Meksika'da henüz tam anlamıyla kullanımdan kalkmadığı da ifade ediliyor.

Ayrıca evde çoğu kimlik elde etmek için insanların çektirdiği türden 91 fotoğraf, sekiz tane cep telefonu, kadın takıları ve makyajı da bulunmuştu.