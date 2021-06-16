Kolombiya'da askeri üste bomba yüklü araç infilak etti: 23 yaralı

Kolombiya'nın Cucuta kentinde yer alan bir askeri üste bomba yüklü bir aracın infilak ettiği ve 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kolombiya'nın Cucuta kentinde bulunan bir askeri tesiste yerel saatle 15.30 sıralarında bomba yüklü bir araç infilak etti.

Reuters ajansının askeri kaynaklardan aktardığına göre, meydana gelen patlamada 23 kişi yaralandı.

Patlamaya dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

JUST IN 🚨 Strong explosion reported in the complex of the National Army, located in Cúcuta, Colombia



pic.twitter.com/p8dH1eiIdu — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 15, 2021

Colombia. Emergencia en Cúcuta. Explosión al interior de instalación militar. pic.twitter.com/3UQBhVW1gS — Patricia Villegas Marin (@pvillegas_tlSUR) June 15, 2021

​Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada patlamanın, orduya bağlı 30. Tugay'a ait tesiste meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Duque, Savunma Bakanı Diego Molano'ya patlamayı soruşturması yönünde talimat verdiğini bildirdi.

Kolombiya lideri, "Savunma Bakanı Diego Molano'ya kente gitmesi ve bu talihsiz durumu netleştirmek için soruşturmalar yürütmesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

Ante la explosión de un vehículo al interior de la Brigada 30 del @COL_EJERCITO en la ciudad de Cúcuta, he dado instrucciones al Ministro de Defensa, @Diego_Molano, para que se dirija a la ciudad y adelante las investigaciones que permitan esclarecer esta lamentable situación. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 15, 2021

​Molano ise, açıklamasında yaşananlar karşısında gerekenlerin yapılması için Cucuta'ya intikal ettiğini belirtti.

Salgo de inmediato a Cúcuta, junto a @FuerzasMilCol @COMANDANTE_EJC para verificar situación por explosiones en la Brigada 30 del @COL_EJERCITO y activar las acciones pertinentes frente a estos graves hechos. — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) June 15, 2021

​