Brezilya Çevre Bakanı istifa etti

Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles, Brasilia'daki başbakanlık sarayında yaptığı basın açıklamasında "İstifamı başbakana sundum ve kabul edildi" ifadelerini kullandı.

Ocak 2019'da göreve başlamayan Salles, Amazon yağmur ormanlarında yaşanan tahribatlar ve çevre koruma programlarında yapılan kesintilerin arkasındaki isim olarak biliniyordu.

Salles, kendisinin ve bakanlığındaki üst düzey yetkililerin Amazon odunlarını yasa dışı bir şekilde Avrupa ve ABD'ye götürülmesine yardım ettiği gerekçesiyle geniş kapsamlı bir soruşturma altındaydı. 10 Mayıs tarihinde başlayan soruşturmada, Salles'in hem evi hem de bakanlıktaki ofisine polis baskını düzenlenmişti.

10 yetkili görevden uzaklaştırılmıştı

Soruşturma kapsamında ayrıca, Salles'in banka hesaplarına erişim hakkı verildi ve Brezilya çevre koruma ajansı IBAMA başkanı da dahil olmak üzere 10 yetkiliyi görevlerinden uzaklaştırdı.

Bakan ise, kendisini 'ekonomik çıkarlar ile Amazon gibi doğal hazineleri koruma ihtiyacı arasında bir denge kurmaya çalıştığını' söyleyerek savunmuştu.

Salles'in yerine isesöyledi.

Salles'in koronavirüsle ilgili açıklamaları da tepki çekmişti. 'Çevre kurallarını gevşetmek için koronavirüs pandemisinin kullanılması gerektiğini' savunan Bakan, "Artık medya sadece koronavirüs hakkında konuştuğuna göre, bu sakin anı 'bütün sürüyü bir araya getirmek' ve tüm düzenlemeleri değiştirmek için kullanmamız gerekiyor" demişti.

'Savaşmak yerine kolaylaştırıyor'

Aktivistler ve uzmanlar, Salles'in çevre tahribatıyla savaşmak yerine onu kolaylaştırdığını söylüyor.

Brezilyalı çevre grupları koalisyonu İklim Gözlemevi ise, istifa haberini sevinçle tepki gösterdi. Gözlemevi, Salles'in istifasıyla ilgili olarak "Bunu yazın, sergileyin, sokaklarda yüksek sesle ve net bir şekilde çığlık atın: düştü" ifadelerini kullandı.

Greenpeace tarafından yapılan açıklamada da, "Brezilya, kuruma karşı kasıtlı olarak hareket eden ve ülkeye ciddi şekilde zarar veren birine sahip olmaya devam edemez" dedi. Örgüt ayrıca, "Bakanları değiştirmek, Bolsonaro yönetiminin yıkıcı çevre karşıtı gündemini değiştireceğinin garantisi değildir” açıklamasında bulundu.