Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin içinde bulunduğu helikoptere ateş açıldı

Kolombiya basınında çıkan habere göre, askeri kaynaklar, Duque'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Catatumbo bölgesine yaptığı gezinin ardından seyahat ettiği helikoptere ateş açıldığını bildirdi.

Saldırıda, Duque ve yanındakilerin herhangi bir yaralanmaya maruz kalmadığı belirtildi.

Yetkililer, Devlet Başkanı Duque'nin Norte de Santander yönetim bölgesine bağlı Sardinata kenti belediyesine gün içinde bir ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin tespit edilmesine çalışıldığı bildirildi.

Así quedó el helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque https://t.co/QWbl5lqMvx pic.twitter.com/0gMkYR0bZl — Revista Semana (@RevistaSemana) June 25, 2021

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