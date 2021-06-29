Meksika'da eğlence amaçlı esrar kullanımı suç olmaktan çıkarıldı

Çoğunlukla küresel uyuşturucu ağıyla ilişkilendirilen Meksika'da Yüksek Mahkeme, pazartesi günü esrarın yetişkinler tarafından eğlence amaçlı kullanımını suç olmaktan çıkaran bir karara imza attı.

AFP'de yer alan habere göre Yüksek Mahkeme Başkanı Arturo Zaldivar, 11 yargıçtan 8'inin sağlık yasası kapsamındaki yasağın anayasaya aykırı olduğunu ilan eden kararı desteklemesinin ardından "Bugün, özgürlükler için tarihi bir gün" açıklamasında bulundu.

Yasa tasarısı, mart ayında alt meclisten geçti, ancak üst meclis olan Senato'nun onayı gerekiyordu. Karar, Kongre'nin Yüksek Mahkeme tarafından belirlenen son tarih olan 30 Nisan'a ilgili tasarıyı geçirememesini takiben alındı.

Nisan ayında, Senato'daki iktidar çoğunluğu, yasanın nihai tartışmasını eylül ayına kadar ertelemeyi düşündüklerini duyurmuştu.

'Yasal boşluklar söz konusu'

Öte yandan esrarın suç olmaktan çıkarılmasını savunanlar, Yüksek Mahkeme kararının esrar kullanıcılarını birçok belirsizlikle karşı karşıya bıraktığını öne sürdü.

Suça Karşı Birleşik Meksika isimli sivil toplum kuruluşu, kararın üretim, mülkiyet ve nakliye gibi 'tüketimi gerçekleştirmek için gerekli faaliyetleri suç olmaktan çıkarmadığına' dikkat çekti.

STK, kararın 'esrarın tüketimi, ekimi ve dağıtımı ile ilgili yasal bir boşluk bıraktığını' belirterek Kongre'ye gerekli mevzuatı çıkarma yönünde çağrıda bulundu.

Esrarın tıbbi amaçlı kullanımı Meksika'da 2017 yılının haziran ayında yasallaştırılmıştı. Daha önce Batı yarımkürede Kanada ve Uruguay, esrarın eğlence amaçlı kullanımı yasallaştıran kararlara imza atmıştı.

Uzmanlar, kolluk kuvvetlerinin sadece 2020'de 244 ton esrar ele geçirdiği ülkede, söz konusu kararla birlikte esrar pazarının milyarlarca dolar değerinde olabileceğini söylüyor.

Meksika, dünya çapında faaliyet yürüten uyuşturucu kartellerine ev sahipliği yaparken esrarı yasallaştırmaya yönelik çaba, ülkede her yıl binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan şiddeti engellemeyi amaçlıyor.

Hükümetin, 2006 yılında uyuşturucu kartelleriyle mücadele için orduyu görevlendirmesinden bu yana 300 binden fazla insan hayatını kaybetti.