Brezilya lideri Bolsonaro, eski ABD Başkanı Trump'ın izinde: Seçimde hile yapılırsa koltuğu bırakmam

Seçimlerin yapılmasına nispeten uzun bir süre kalmış olmasına rağmen şimdiden oy sürecinde hile yapılabileceğini söyleyen ve buna yönelik adımların yolunu yapan Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro, kaybederse görevi devretmek için tek bir şartı olduğunu söyledi.

Koronavirüs pandemisiyle mücadelede durumu ciddiye almadığı, halkı yanlış yönlendirdiği ve çok daha fazla insanın ölmesine yol açtığı gerekçesiyle bu konudaki adımları halihazırda Senato'da soruşturulan Brezilya lideri Jair Bolsonaro'ya bir kesim tarafından istifa çağrıları yapılıyor.

Ancak Bolsonaro'nun, yolsuzluk davalarında verilen kararların iptalinin ardından yeniden aday olmasının önü açılan eski solcu lideri Luiz Inacio Lula da Silva'nın önde götürmesi beklenen Ekim 2022 başkanlık seçimleriyle ilgili son açıklaması, Brazilya'da da ABD'de son seçimde yaşananların tekrarlanabileceğinin sinyalini verdi.

Sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan Bolsonaro, seçimde kaybetmesi halinde görevi elbette ki devredeceğini ama hile yapılmışsa koltuğu bırakmayacağını açıkladı.

Since his 2018 election victory, Bolsonaro has made baseless allegations of voter fraud in Brazil, which critics say could lay the groundwork to challenge upcoming elections in the same vein as his political idol, former US President #DonaldTrumphttps://t.co/VbG2RUJSDr — WION (@WIONews) July 2, 2021

​Bolsonaro'nun 2018'de göreve geldiğinden beri ülkede seçmen hileleri yapıldığına dair ortaya attığı iddialar, aşırı sağcı başkanın, 'siyasi idolü' olan eski ABD lideri Donald Trump'ın izinden gidebileceğinin habercisi olarak yorumlanıyordu. Zira Bolsonaro, Trump'ın geçen yılki seçim kaybetmesinin ardından hile yapıldığını söylemesi ve destekçilerinin Kongre'yi basmasıyla devam eden olaylara desteğini açıklamıştı.