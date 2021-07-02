Arjantin'de Sputnik V'nin diğer aşılarla kombinasyonu çalışmaları başladı

Arjantin'in Buenos Aires eyaleti Sağlık Bakanı Fernand Quiros, basın mensuplarına verdiği demeçte, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının diğer aşılarla kombinasyonu çalışmalarına gönüllülerin katılımıyla başlandığını bildirdi.

Quiros, "Aşıların kombinasyonu için kent genelinde bir çalışma başlatmaya karar verdik. Bu, Sputnik V aşısının ilk dozunu alan, bu dozu 30 gün önce veya daha evvelinden alan, 21 yaşından büyük olan ve gönüllü olmak isteyen herkesin bu araştırmaya katılabileceği ve Sputnik V, AstraZeneca veya Sinopharm aşılarından birinin ikinci dozunu alabileceği anlamına geliyor" dedi.

Aşı dozunun verilmesinden önce ve sonra kan testlerine tabi tutulacak olan katılımcılar, advers reaksiyonu ve bağışıklık tepkisinin etkinliğinin belirlenmesi için dört hafta boyunca izlenecek.

Arjantin makamları bu yılım mart ayında, vatandaşları mümkün olan en kısa sürede riskli bölgelerde korumak ve ölüm sayısını azaltmak için Kovid-19 aşısının yalnızca ilk dozunun verilmesi, ikinci dozun üç ay sonra uygulanması kararı almıştı.

Rus Sputnik V aşısınının ikinci dozunu zamanında temin etmeyen Arjantin, şu anda bu aşının kıtlığıyla karşı karşıya.