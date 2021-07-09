Meksika liderinin kardeşine rüşvet suçlaması: 'Tomarlarca para aldı'

Meksikalı bir haber kuruluşu, Başkan Andres Manuel Lopez Obrador'un kardeşinin birkaç yıl önce seçimlerin hemen öncesinde nakit para teslim aldığını gösteren bir video yayınladı.

Videoda, Lopez Obrador'un yolsuzluk karşıtı söylemleriyle 2018'de kazandığı zaferden birkaç yıl önce, başkanın bir erkek kardeşinin ikinci kez büyük miktarlarda nakit aldığını gösteriyor.

'Latinus' isimli haber kuruluşu tarafından yayınlanan videoda, Obrador'un devam eden bir ödeme grubunun parçası olduğu tahmin edilen büyük bir deste banknotla doldurulmuş bir zarf aldığı görülüyor.

Latinus'a göre video, 2015 yılında Lopez Obrador'un yeni kurulan Morena partisinin ilk defa yarıştığı seçimlerin hemen öncesinde çekildi.

Latinus, paranın Morena tarafından seçim makamlarına hiçbir zaman bildirilmediğini ve bu durumun kampanya finansmanı ihlali anlamına gelebileceğini de sözlerine ekledi.

Martín Jesús López Obrador #ElMartinazo salió igual o pio__r que el otro. pic.twitter.com/gq9yJ4VpzT — Mario Seoane Miranda (@MarioSeoaneM) July 9, 2021

Başkanın kardeşine parayı veren videodaki kişinin ise, Meksika'nın sivil koruma dairesine başkanlık etmeden önce Lopez Obrador'a danışmanlık yapan David Leon olduğu belirlendi. Geçen ağustosta devlet işinden ayrılan Leon, konuyla ilgili açıklama talebine yanıt vermedi.

Aynı zamanda, Martin Jesus Lopez Obrador'a da ulaşılamadı.

Leon ayrıca, geçen yıl Latinus tarafından yayınlanan ayrı videolarda Lopez Obrador'un farklı bir erkek kardeşi olan Pio Lopez Obrador'a tomar dolusu nakit para verirken de kaydedilmişti.

O zamanki cumhurbaşkanı, ödemelerin yolsuzluk anlamına gelmediğini iddia ederek nakit paranın destekçilerinin yasal katkılarından geldiğini ve 2015 seçimlerinde kullanıldığını söyledi.

Leon ayrıca, geçen yıl yayınlanan videolara cevaben 2013'ten 2018'e kadar 'kamu görevlisi değil danışman olarak çalıştığını' iddia etti ve Obrador'u 'mitingler ve diğer etkinlikler düzenlemek için tanıdıklar arasında para toplayarak' desteklediğini belirtti.