Küba Devlet Başkanı'ndan destekçilerine sokağa çıkma çağrısı: Provokasyonlara karşı çıkın

Küba Devlet Başkanı, televizyondan yayınlanan ulusa seslenişinde, "Amerikan imparatorluğuna bağlı olan devrim karşıtı paralı askerlerin istikrarsızlık yaratmasına izin vermeyeceğiz. Devrimci bir tepkimiz olacak" dedi.
Diaz Canel, şöyle devam etti:
"Bütün komünistleri bu provokasyonların yapıldığı sokaklara çıkmaya ve bunlara karşı çıkmaya çağırıyoruz."
Breaking: Large protests are ongoing throughout multiple cities in Cuba. Demonstrators are protesting against poor hospital care and food shortages in the country. pic.twitter.com/Lh3lVJOFFy— PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 11, 2021
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