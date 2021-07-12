Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel: İkiyüzlü eleştiriler rejim değişikliği isteyenlerden geliyor

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, ülkedeki hükümet karşıtı eylemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin uyguladığı ambargoların halkta hoşnutsuzluğu artırdığını belirten Diaz-Canel, "Yurtiçi ve yurtdışından yapılan ikiyüzlü eleştiriler yaptırımlara karşı olanlar değil, rejim değişikliği isteyenlerden geliyor" dedi.

Uzun süreli ABD ambargoları nedeniyle yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Küba'da hükümet karşıtı gösteriler başladı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ülkede başlayan hükümet karşıtı protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, göstericileri şiddet eylemlerinden uzak durmaya çağırdı.

Küba'nın pandemiyle başa çıkma çabalarının ülkedeki birlik ve beraberliği bozmak için kötülendiğini belirten Díaz-Canel, ayrıca son haftalarda sosyal medyada Küba Devrimi karşıtı kampanyaların da arttığını söyledi. Díaz-Canel, ABD yaptırımlarına rağmen ülkede koronavirüs kaynaklı ölümlerin düşük olduğunu belirtti.

Díaz-Canel, ABD yaptırımlarının ülkeye verdiği zararın halkı zora soktuğunu belirterek, "ABD'nin tıbbi ürünler dahil tüm mallara uyguladığı yaptırımlar hoşnutsuzluğu kışkırtıyor. Elektrik kesintileri ABD yaptırımları nedeniyle gerçekleşiyor" dedi.

Küba Devlet Başkanı ayrıca, "Yurtiçi ve yurtdışından yapılan ikiyüzlü eleştiriler yaptırımlara karşı olanlar değil, rejim değişikliği isteyenlerden geliyor" diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'dan ise "ABD, Kübalıların yanında" açıklaması geldi.

Ülkede gıda kıtlığı ve yüksek fiyatlara karşı eylem yapan bazı grupların ABD bayrağı taşıdıkları görülüyor.

Küba, ABD'nin yaptırımları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak ciddi kayıplar yaşadı.

Küba ekonomisi 2020'de yüzde 11 küçüldü.

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, Küba liderliği bu yılın başlarında bir dizi ekonomik reform önlemi açıklamıştı.

Reformlar kapsamında, Küba'da özel teşebbüslerin yer almasına izin verilen devlet kontrolündeki sektörlerin sayısı 127’den yaklaşık 2 bine çıktı.