İspanya, Küba'da gözaltına alınan ABC gazetesi muhabirinin serbest bırakılması çağrısında bulundu

İspanya, Küba’da eylemleri takip ederken gözaltına alınan ABC gazetesi muhabirinin serbest bırakılması çağırısı yaptı.

Küba’da hükümet karşıtı eylemler devam ediyor. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares yaptığı açıklamada, Küba'daki hükümet karşıtı protestoları takip eden İspanyol gazetesinde çalışan Kübalı Camila Acosta'yı derhal serbest bırakmasının çağırısında bulundu.

Albares, “İspanya özgürce protestoların düzenleme hakkını savunuyor. Kübalı yetkililerinden buna saygı duymasını istiyoruz. Camila Acosta'nın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.

İspanyol ABC gazetesinden tepki

ABC gazetesi ise yayınladığı haberde, Küba'nın Acosta'yı devlet güvenliğine karşı suçlarla suçlamayı planladığını ifade etmiş, İspanya’yı Acosta’nın serbest bırakılması için diplomatik olarak harekete geçmeye çağırmıştı.

Acosta, polis tarafından gözaltında alınmadan önce eylemcilerin sokaklara indiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Uzun süreli ABD ambargoları nedeniyle yaşanan ekonomik kriz, Küba'da hükümet karşıtı gösterilerin başlamasına yol açtı. Gıda kıtlığı ve yüksek fiyatlara karşı eylem yapan grupların ABD bayrağı taşıdıkları görülmüştü.