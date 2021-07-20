Peru seçimlerinin sağcı adayı Fujimori yenilgiyi kabul etti

Peru'da haziran ayında ikinci turu düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde solcu Pedro Castillo'ya mağlup olan sağcı aday Keiko Fujimori, yenilgisini kabul ettiğini dile getirdi.

Fujimori, bugünkü açıklamasında, seçim sonuçlarını tanıyacağını zira bunun, 'korumaya yemin ettiği anayasanın bir gereği' olduğu söyledi.

Buna rağmen seçimleri 'gayri meşru' olarak gördüğünü yineleyen sağcı aday, 'demokrasiyi korumak için' seferberlik çağrısı yaptı.

Fujimori, Castillo'nun partisi hakkında "Peru Libre, seçim gününde bizden binlerce oy çaldı" iddiasında bulundu.

EN VIVO | Keiko Fujimori: Anuncio que cumpliendo mis compromisos asumidos con Mario Vargas Llosa, con la comunidad internacional, voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la Constitución que he jurado defender ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/ZJVjPc1Hj1 — Canal N (@canalN_) July 19, 2021

Peru Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi'nin (ONPE) en son yayınladığı verilere göre, 11 Nisan'daki birinci turda en çok oy alan iki adayın yarıştığı seçimin ikinci turunda solcu Castillo, 8 milyon 835 bin 579 oy alarak yüzde 50.12 ile seçimden birinci çıkmıştı.

Oyların yüzde 100'ünün sayıldığı Peru'da kesin olmayan sonuçlara göre, sağcı Fujimori ise 8 milyon 791 bin 521 oy alarak yüzde 49.87 ile az farkla da olsa seçimi kaybetmişti.

Bunun üzerine Fujimori taraftarları, seçim sonuçlarının şeffaf olmadığını öne sürerek protestolar düzenlemeye başlamıştı.

Seçimi kazanan aday Peru'nun bağımsızlığının 200. yıl dönümü olan 28 Temmuz'da, yeni hükümeti devralarak 2021-2026 dönemi için görev yapacak.