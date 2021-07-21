İspanyol sörfçü Meksika'da öldü

İspanya'nın tanınan sörfçülerinden Óscar Serra, Meksina'nın Puerto Escocndido şehrinde bulunan Zicatela Plajı'nda sörf yaparken hayatını kaybetti.

Men's Health'e göre Serra, okyanus tabanına çarpmadan önce iki metre yüksekliğindeki bir dalgadan düştü.

Sörf Federasyonu da, Serra'nın ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada "Zicatela'da (Puerto Escondido) büyük dalgalarla dolu bu günde bize çok ağır bir darbe vuruldu. Óscar Serra'nın kaybından dolayı aile ve dostlarımıza en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Böyle bir acıyı tarif edecek bir kelime yok. Hayat çoğunlukla adaletsiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Serra'nın ölümünden önce, suların tehlikeli olabileceğine dair sahile uyarı işaretleri asıldığı öğrendildi. Ancak Men's Health, bu durumun sörfçüler için genellikle bir fırsat olarak görüldüğünü aktardı.

Euro News Weekly'nin bildirdiğine göre, Serra olaydan kısa bir süre sonra kurtarıldı ancak sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Sahil personeli ise, Serra'nın cesedinin alandan çıkarılması için sahili kapattı.