‘Peru, Sputnik V aşı üretimine ilgi duyuyor’

Castillo’nun sağlık danışmanı Hernando Cevallos, Sputnik’e açıklamasında, “Rus aşısının mükemmel bir aşı olduğu artık kanıtlandı. Rus aşısının kalitesini biliyoruz, bu aşı Arjantin’de denendi. Aşının en kısa zamanda Peru’ya gelmesini umuyoruz” ifadesini kullandı.

Cevallos, yeni yönetimin Sputnik V aşısının Peru’da üretimine ilgi duyup duymadığı sorusuna, “Elbette evet. Henüz pandeminin ne zaman biteceği, daha ne kadar dalganın olacağı, yeni mutasyonların olup olmayacağı bilinmiyor. Bu yüzden kendi aşı üretimi ön planda yer alıyor” dedi.