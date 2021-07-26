Rusya’nın gönderdiği insani yardım uçakları Küba’ya iniş yaptı

Rusya’nın gönderdiği insani yardımları taşıyan iki uçak, Küba’nın başkenti Havana’daki Jose Marti Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.

Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan bilgiler aktaran Sputnik muhabiri, “İki Rus uçağı iniş yaptı. Uçaklar boşaltılıyor” ifadelerini kullandı.

Uçaklarda 88 tondan fazla yardım olduğu ve yardımlar arasında 1 milyondan fazla maske olduğu belirtiliyor.

Daha önce Küba Dışişleri Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüsle mücadele için Rusya’dan giden ilk yardımların ulaştığını doğrulamıştı.

Betsy Díaz Velázquez, ministra de de Comercio Interior y Ana Teresita González Fraga, viceministra primera del @MINCEX_CUBA, reciben el primero de dos vuelos procedentes de Rusia🇷🇺con ayuda humanitaria para enfrentar la #Covid19.pic.twitter.com/UqJY6bhAje — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) July 26, 2021

​Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla cumartesi günü iki uçakla insani yardım gönderilmişti. Uçaklarla Küba’ya gıda, kişisel koruyucu ekipman ve 1 milyondan fazla tıbbi maske götürüldü.