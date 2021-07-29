Brezilya'da sıcaklık eksi 10 dereceye düştü: Sokaklar beyaza büründü

Kış mevsimini yaşayan Brezilya’nın güneyinde sıcaklık eksi 7 ila eksi 10 dereceye kadar düştü.

TEMPO | Muita neve em São Francisco de Paula com acumulação. Vídeo de Davis Pinheiro. pic.twitter.com/oLg4cnJ96L — MetSul.com (@metsul) July 28, 2021

​Rio Grande do Sul ve Santa Catarina eyaletinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Pelotas, Sao Francisco de Paula, Carlos Barbosa dahil olmak üzere en az 13 şehirde kar yağışı sonucu sokaklar beyaza büründü. Bazı şehirlerde dolu yağışı da görüldü.

Güney Yarımküre’de Haziran, Temmuz, Ağustos ayları sırasında kış mevsimi yaşanıyor.