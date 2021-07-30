Peru-Ekvador sınırında 6.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Bölgede şu ana kadar can ve mal kaybı tespit edilmedi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından sağlanan verilere göre, Peru ve Ekvador sınır hattında meydana gelen 6.2 büyüklüğünde deprem tüm bölgeyi sarstı.

Daha önceki kayıtlara göre ise depremin 6.1 büyüklüğünde olduğu öne saptanmıştı.

Yetkililer, bölgede şu ana kadar can ve mal kaybına veya hasara rastlanılmadığını bildirdi.

Ayrıca depremin, sömürge döneminden kalma binalarıyla tanınan Peru'nun Piura kentinden yaklaşık 24 kilometre uzakta, 30 kilometreden fazla bir derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Depremin kısa sürdüğü ve artçı sarsıntıların meydana gelmediği belirtildi.