Meksika’da halk, 5 eski devlet başkanının yargılanmasına ‘evet’ dedi

Meksika'da halk, geçtiğimiz pazar günü yapılan referandumda 5 eski devlet başkanının yargılanmasına “evet” derken, referanduma katılım oranının yüzde 40’ın altında kalması nedeni ile referandum sonucunun geçerli olması beklenmiyor.

Meksika’da halk, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un partisi Morena (Ulusal Yenilenme Hareketi) tarafından desteklenen bir referandum ile ülkenin 5 eski devlet başkanının yargılanmasının gerekip gerekmediğine karar vermek için geçtiğimiz pazar günü sandık başına gitmişti.

Referandum sonrası Ulusal Seçim Enstitüsü (INE) tarafından yapılan açıklamada, ülke çapında açılan bin 830 seçim merkezinde kurulan 57 bin 77 sandıkta gerçekleşen halk oylamasında tüm oyların sayılarak kesin sonucun belirlendiği ifade edildi.

INE, referanduma katılan seçmenlerin yüzde 97.72'sinin 'evet', yüzde 1.54'ünün ise 'hayır' oyu verdiğini aktarırken, oyların yüzde 0,73'ünün geçersiz olduğunu açıkladı. Referandumda oy kullanan seçmen sayısının 6 milyon 663 bin 308 kişi olduğunu belirten INE, referanduma katılımın yüzde 7.11 olduğu açıkladı.

INE Başdanışmanı Lorenzo Cordova yaptığı açıklamada, referandumun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğine vurgu yaparak “Bütün olumsuzluklara ve iptal girişimlerine rağmen halk oylaması iyi gitti ve INE daha güçlü çıktı” dedi.

'Bu çok önemli bir şeydi'

Devlet Başkanı Obrador, halk oylamasına katılanları tebrik ederek, “Pazar günkü halk oylamasının sonuçlarından memnunum. Ayrıca tarihimizde kayıtlı hiç bir referanduma bu kadar çok insan katılmamıştı. Sonuçlar bağlayıcı olsun ya da olmasın bu çok önemli bir şeydi” dedi.

Öte yandan referandumda seçmene sadece, “Adaletin ve mağdur vatandaşların haklarının güvence altına alınması amacıyla, son yıllarda siyasi aktörler tarafından alınan siyasi kararların aydınlatılması sürecinin başlatılması için gerekli işlemlerin kanunlara ve anayasal çerçeveye uygun olarak yapılmasını kabul ediyor musunuz?” sorusu sorulmuş ve 'evet' ya da 'hayır' cevabı verilmesi istenmişti.