RDIF: Sputnik Light’ın diğer aşılarla kombinasyonu başarılı oldu

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının AstraZeneca, Sinopharm ve Moderna aşılarıyla kombinasyonun, Arjantin’in Buenos Aires eyaletinde yapılan araştırmada yüksek güvenlik performansı sergilediğini belirtti.

Arjantin’in Buenos Aires eyaletinde, 121 gönüllünün Sputnik Light/AstraZeneca, Sputnik Light/Moderna, Sputnik Light/Sinopharm ve Sputnik Light/Sputnik Light kombinasyonlarıyla aşılanmasının ardından elde edilen veriler analiz edildi. Veriler, Sputnik V'nin birinci ve ikinci bileşenleri ile aşılanan kontrol grubu ile karşılaştırıldı.

Araştırma sırasında, Sputnik Light diğer aşılarla kombinasyonda hem ilk hem de ikinci doz olarak kullanılıyor.

RDIF’in açıklamasında, “Buenos Aires Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgi, Sputnik Light'ın diğer aşılarla kombinasyonunun ve sadece Sputnik Light ile iki kez aşılanmanın güvenli olduğunu gösteriyor. Aşı ile ilişkili ciddi bir yan etki yok. Araştırmada kullanılan tüm kombinasyonların güvenli olduğu tespit edildi” ifadesine yer verildi.