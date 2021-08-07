Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’dan Yüksek Mahkeme’ye rest: Buyurun Başkanlık Sarayı’nı basın

Brezilya’da Yüksek Mahkeme, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında, ülkedeki seçime hile karıştırıldığı yönündeki iddiasıyla ilgili soruşturma açılmasına hükmetmişti. Bolsonaro, Yüksek Mahkeme’nin kendisi aleyhine verdiği soruşturma kararına tepki göstererek, soruşturma emrine karşı çıktığını söyledi. İfade vermeye gelmeyeceğini vurgulayan Bolsonaro, “Buyurun Başkanlık Sarayı’nı basın” dedi.

Başkent Brasilia'daki Alvorada Sarayı'nın girişinde bulunan bir grup destekçisine seslenen Bolsonaro, “Sarayı basmak için kimi gönderecekler? Federal polisi mi yoksa silahlı kuvvetleri mi?" diye sordu.

Brezilya’da oylar, seçim merkezlerindeki elektronik ortamlarda kullanılırken, Bolsonaro uzun süredir ülkede 1996’dan bu yana uygulanan bu sistemi eleştiriyor. Ekim 2022 seçimlerinde elektronik sistemin yanı sıra kağıt oy pusulalarının kullanılmasını talep eden Bolsonaro, kağıt oy pusulaları kullanılmamasının seçimlere hile karıştırılmasını kolaylaştırdığını öne sürüyor. Kamuoyu yoklamalarına göre, 66 yaşındaki Bolsonaro başkanlık yarışında eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın gerisinde kaldı.

Yargıç Alexandre de Moraes, geçtiğimiz çarşamba günü Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında iftira ve suça teşvik iddialarıyla soruşturma başlatmıştı.