DSG savaşçıları, ABD'nin Rakka'da IŞİD'cilere yardım ettiğine dair görüntüler paylaştı

DSG'nin bazı savaşçıları, ABD'nin IŞİD militanlarının Rakka'dan ayrılmalarına nasıl yardım ettiğini gözler önüne seren görüntüleri Russia Today (RT) televizyonuna teslim etti.

IŞİD'in fiili başkenti Rakka'yı 11 aylık bir operasyonla 17 Ekim 2017'de kurtaran ABD ile desteklediği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG), operasyonu IŞİD militanlarının güvenli çıkışına izin vererek tamamladıklarına dair yeni kanıtlara ulaşıldı. DSG'nin bazı savaşçıları, ABD'nin IŞİD militanlarının Rakka'dan ayrılmalarına nasıl yardım ettiğini gözler önüne seren görüntüleri Russia Today (RT) televizyonunun video haber ajansı Ruptly'ye teslim etti.

AİLELERİYLE BİRLİKTE 3 BİN MİLİTAN

DSG savaşçılarının medya mensuplarına aktardığına göre Rakka'dan yaklaşık 3 bin kişi ayrılarak Deyr ez Zor'a doğru yola çıktı. Videoda görüntülenen bir DSG üyesi, "IŞİD militanlarını gördüm, otobüs ve kamyonlarla Deyr ez Zor'a gittiler. Daha sonra nereye gittiklerini bilmiyorum. Rakka'dan toplam 3 bin IŞİD militanı, aileleriyle birlikte kaçtı, aralarında yaklaşık 1000 yaralı vardı" diye konuştu. IŞİD militanlarını kentten ayrılırken gördüğünde tahıl deposunda çalıştığını belirten bir diğeri, "Sayıları çoktu fakat biz onlardan korkmuyorduk" dedi.

© Fotoğraf: Twitter Sülo: Rakka'daki gibi Menbiç'te de IŞİD'le anlaşıldı

Uzmanlara göre söz konusu video kaydı, ABD askeri birliklerinin IŞİD'cilerin kenti engelsiz biçimde terk etmelerine izin vermesinin açık bir kanıtı. Lübnan Uluslararası Üniversitesi öğretim görevlilerinden Cemal Vakim, RT'ye verdiği demeçte, "Militanların güvenli bölgelere gitmelerine izin verdiler, belki de gittikleri yerden Suriye hükümet güçleriyle müttefiklerine karşı savaşmaya devam edecekler" uyarısı yaptı.

'ABD'NİN SAVAŞINI YALANLIYOR'

'Bu görüntülerin ABD'nin terör yanlılarıyla mücadele ettiği yönündeki açıklamalarını yalanladığını' belirten Vakim, görüntülerin, ABD'nin Ortadoğu'daki jeopolitik görevlerini çözmek için cihatçı militanları kullandığına dair suçlamaları desteklediğini vurguladı.