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    Apple iPhone X

    1 trilyon dolarlık şirket yarışı: İpi hangisi göğüsleyecek?

    © AP Photo/ Ng Han Guan
    Haberler
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    İlk kez dünya çapında halka açık bir şirketin 1 trilyon dolarlık değere ulaşması bekleniyor. Hangi şirketin ipi göğüsleyeceği merak konusu. Hepsi ABD merkezli Microsoft, Google, Facebook ve Tesla'nın adı geçse de en güçlü adaylar Apple ile Amazon.

    Apple
    © AP Photo/ Matthias Schrader
    Apple: Özür diliyoruz
    Geçen yılın sonunda 1000 dolarlık yeni telefonu iPhone X'i satışa çıkaran Apple, 900 milyar dolara yakın piyasa değeriyle hem dünyanın en değerli halka açık şirketi, hem de 1 trilyon dolar hedefine en yakın şirket. Apple'ın 1 trilyon dolarlık değere ulaşabilmesi için hisselerinde yüzde 13'lük bir artış yeterli olacak.

    iPHONE X İLE DÜŞÜŞE GEÇTİ

    BBC Türkçe'nin haberine göre, akıllı telefon teknolojisiyle büyük bir devrim başlatan Apple'ın hisseleri, 2017'de yüzde 45 yükselmiş olsa da, özellikle eylülde iPhone X'in tanıtımının ardından yükseliş yerini yatay bir seyre bırakmıştı. iPhone X'in hem beklentilerden çok daha pahalı olması hem de önceki modellere göre büyük bir yenilik getirmemesi, satış performansı konusunda kuşkuların oluşmasına yol açtı. Apple'ın tüketici teknolojisi alanındaki yeniliklere öncülük eden bir şirketten artık düşen pazar payı karşısında konumunu korumaya çalışan bir şirkete dönüştüğü, piyasa değerinin eskisi kadar hızlı artmayabileceği yönünde öngörüler var.

    EN BÜYÜK İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ PLATFORMU

    Amazon ise Apple'dan çok daha hızlı bir şekilde büyüyebilen bir çevrimiçi perakende satış mağazası. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirketi internet üzerinden kitap satışı yapan bir firmadan dünyanın en büyük internetten alışveriş platformuna dönüştürdü. Piyasa değeri sıralamasında Amazon ilk üçte dahi yer almıyor. Ancak başta yatırım bankası Morgan Stanley olmak üzere pekçok yatırım uzmanı ve sektör yetkilisi, Amazon'un 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket olabileceğini söylüyor.

    iPhone x
    © REUTERS/ Stephen Lam
    Apple iPhone X ekranlarında sorun olduğunu kabul etti

    YÜZDE 75'LİK ARTIŞ MÜMKÜN MÜ?

    2017'de hisseleri yüzde 58 yükselen Amazon, 572 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Yani hedefe en yakın şirket Apple'ın 312 milyar dolar gerisinde. Amazon'un 2018'de 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşabilmesi için hisselerinde yüzde 75'lik bir prim yaşanması gerekiyor. Bunu mümküm gören Morgan Stanley'e göre Amazon'u başarılı kılan dört temel nokta var:

    Amazon
    © REUTERS/ Darren Staples
    Amazon Türkiye için tarih verildi

    1) Kâr marjı fazlasıyla yüksek yeni hizmetleri devreye sokması

    2) ABD'deki online alışverişlerin yarısından fazlasının Amazon platformundan yapılması

    3) Prime aboneliği sayesinde düzenli nakit akışı sağlaması

    4) Reklam gelirlerini artırması

    Jeff Bezos
    © REUTERS/ Joshua Roberts
    Amazon'un kurucusunun serveti 100 milyar doların üzerine çıktı
    'İSTİSNASIZ HERKESİN ARADIĞI ŞEYİ SUNUYOR'

    'Dörtlü: Amazon, Apple, Facebook ve Google'ın gizli DNA'sı' kitabı ABD'de en çok satanlar listelerine giren yazar Scott Galloway de 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirketin Amazon olabileceği görüşünde. Galloway, kasım ayında Forbes dergisine verdiği röportajda, "Amazon istisnasız herkesin aradığı şeyi sunuyor: Daha ucuza daha fazlası. Tüketicilere dünya üzerindeki en iyi fiyatı sunan platform konumunda ve her bir satıştan komisyon alıyor" demişti.

    HALKA KAPALILAR SINIFI

    Ancak her şeye rağmen, Amazon'un 1 trilyon dolar yarışında ipi göğüslemesi için hem 2017'deki yüzde 60'lık yükselişten daha iyi bir performans sergilemesi, hem de Apple hisselerindeki yatay seyrin sürmesi gerekiyor. Dünyanın en değerli şirketi ise halka açık olmak zorunda değil. Örneğin Suudi Arabistan'ın henüz halka açık olmayan petrol şirketi Aramco'nun piyasa değerinin 2 trilyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

     

    Etiketler:
    1 trilyon dolar, Tesla, Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft, ABD
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