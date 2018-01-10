İsrailli bakan: Daha çok Filistinli öldürmeliyiz

Yahudi yerleşimlerinin bir hahamının silahlı saldırıda öldürülmesi üzerine İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, daha çok Filistinli kanı dökülmesini istedi. Ariel, ''Bize ateş ediyorlar, sonra da bizim güçlerimizin onlara saldırdığını iddia ediyorlar. Artık onların da yaralanmasının, ölmesinin zamanı geldi'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın aralıkta Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıması üzerine Filistinliler ilkin protestoya başvururken kutsal topraklar daha da karışıyor. İsrail'in ilhak ettiği Batı Şeria'daki yasadışı yerleşim birimlerinden birinde salı gecesi haham Raziel Şevach'ın silahlı saldırıda öldürülmesi, İsrail'de infial yarattı. Cenaze töreninde konuşan Tarım Bakanı Uri Ariel ''Filistinlilerin de yaralanması ve ölmesinin zamanı geldi'' dedi.

Netanyahu government minister Uri Ariel on rocket fire from Gaza: despite IDF reprisal attacks, "no deaths or injuries" were reported among the “Palestinians, terrorists”. Now, he said, "It is time for there to be injuries and deaths as well". https://t.co/QIsTi1pfGe — Marian Houk (@Marianhouk) 10 Ocak 2018

​'ARTIK SOPAYI KULLANMASINI BEKLİYORUZ'

© REUTERS/ Ammar Awad İsrail'de Filistinliler için idam getiren tasarıya ilk onay

Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'a haham saldırısına iz bırakan şekilde yanıt vermesi çağrısı yapan Tarım Bakanı Uri Ariel, ''Geçmişte Liberman havuç-sopa taktiğinden bahsederdi. Artık Savunma Bakanı'nın sopayı kullanmasını bekliyoruz, hatta bunu çok daha önca yapması gerekirdi'' dedi.

'EVLERİNDEN SÜRÜLSÜNLER'

Saldırı düzenleyenlerin ailelerin evlerinden sürülmesi, evlerin yok edilmesi talebinde bulunan Ariel ''Savunma Bakanı'nın harekete geçeceğinden eminim. İsrail kamuoyu onun arkasında. Kimse bu terörü kabul edecek değil'' diye devam etti. Hahamın öldürülmesinin ardından Hamas'ın kutlamalar düzenlediği haberlerine atıfla Gazze'de de teröre sert şekilde karşılık verilmesini isteyen Tarım Bakanı, Filistinlileri hedef alarak şunları söyledi:

'BİZİM NASIL ÖZEL SİLAHLARIMIZ VAR Kİ?' © AFP 2017/ AHMAD GHARABLI İsrail'den Doğu Kudüs'teki işgali pekiştiren yasa

''Gerçeklik şu: Bize ateş ediyorlar, bizim canımızı yakıyorlar, sonra da bizim güçlerimizin onlara saldırdığını iddia ediyorlar. Ama onlardan kimse öldürülmüş, kimse yaralanmış olmuyor. Bizim nasıl özel silahlarımız var ki, ateş ediyoruz ama kimse zarar görmüyor? Artık onların da yaralanmasının, onların da ölmesinin zamanı geldi.''

​Kudüs protestolarında yaklaşık 15 Filistinli öldürüldü, yüzlercesi yaralandı.

“The has come for dead Palestinians.” Here’s a picture of @EUinIsrael envoy @EGiaufretEU greeting the speaker of those words, Minister Uri Ariel. When will EU stop rewarding Israeli leaders’ incitement and violence? https://t.co/V68YdX2aov pic.twitter.com/hNzzIPzrjM — Ali Abunimah (@AliAbunimah) 10 Ocak 2018

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