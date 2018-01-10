'İdlib'deki Ebu Duhur üssü yakınında Suriye ordusu ile Nusra arasında şiddetli çatışmalar'

Suriye'nin IŞİD'den temizlenmesinin ardından El Kaide kolu El Nusra Cephesi'nin (yeni adıyla Fetih el Şam) kontrolünde kalan İdlib'de ilerlemeye geçen Suriye hükümet güçlerinin, İdlib kentinin güneyindeki Ebu Duhur hava üssüne yaklaşınca Nusra ile şiddetli çatışmalara girdiği belirtildi.
'YOĞUN BOMBARDIMAN'
Sputnik'e konuşan kaynak, Suriye hükümet güçlerinin operasyonlarını sıklaştırdığı İdlib'de, ordu güçleri ile Fetih el Şam militanları arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını söyledi. Suriye uçaklarının militanlara yoğun bombardıman düzenlediğini ve topçu mermileri fırlattığını aktardı.
Ordu güçlerinin hava üssünün çevresine yaklaştığını vurgulayan kaynak, son 24 saat içinde 12 köyün özgürleştirildiğini kaydetti.
Dün Sputnik'e konuşan bir kaynak, Suriye hükümet güçlerinin, 2015 yılında kaybettikleri Ebu Duhur hava üssüyle aradaki uzaklığı ateş mesafesine kadar indirdiğini aktarmıştı.
Nusra, Eylül 2015'te Ebu Duhur üssünü ele geçirmişti.
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