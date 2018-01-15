BAE: Katar savaş uçakları, Emirliklere ait bir sivil uçağı taciz etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir Katar yetkilisinin 'alıkonulduğu' haberlerinin ardından BAE'den Bahreyn'e uçan bir sivil uçağın Katar savaş uçakları tarafından havada sıkıştırıldığı iddia edildi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başını çektiği blokun Katar'a karşı yaptırım ve abluka rejimi uygulamasıyla büyüyen kriz her alana yayılıyor. Katar'da iktidardaki El Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin BAE'nin başkenti Abu Dabi'de alıkonulduğu haberlerinin ardından, bu kez BAE, Emirliklere ait bir sivil uçağın yolunun Katar savaş uçakları tarafından kesildiği suçlamasında bulundu.

Bahreyn'in başkenti Manama'ya giden Emirliklere ait bir sivil uçağın Katar savaş uçakları tarafından yolunun kesildiğini öne süren BAE, bunun uluslararası hukukun doğrudan ihlali olduğunu, sivil uçaklarını korumak için tüm gerekli ve yasal önlemleri alacağını duyurdu.

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