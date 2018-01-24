YPG'deki yabancılar: Afrin'e gidip Türkiye'yle savaşacağız

Türkiye'nin harekat başlatmasının ardından Afrin'e intikal etmeye karar veren YPG safındaki İngiltere yurttaşlarına geniş yer ayıran BBC, İngiliz yurttaşlarının NATO müttefiki ve egemen bir ülke olan Türkiye'ye karşı savaşması ihtimalinin yasal sorunlar yaratacağına da dikkat çekti. 2015'te Suriye'ye gidip IŞİD'e karşı savaşa katılmış olan 24 yaşındaki Çin asıllı İngiliz vatandaşı Huang Lei, BBC'ye konuştu.

Brits who have traveled abroad to fight with the #YPG are now preparing to engage Turkish military in #Afrin. Directly confronting a #NATO ally may prove to be the tipping point in terms of how the UK views and responds to this type of foreign fighter: https://t.co/OfUENzJ8Af — David Mair (@CyberTProject) 24 Ocak 2018

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Manchester Üniversitesi'ndeki siyasi bilimler eğitimini yarım bırakarak Suriye'ye gitmiş olan Lei, ''IŞİD'e karşı savaşıyorduk. Sonra birden Türkiye'nin Afrin'e saldırdığını, kenti bombaladığını duyduk'' dedi.

'GÖREVİMİZ'

''Oraya gidip şehrin savunulması için halka yardım etmeyi ve halkı korumayı istiyoruz. Afrin'i korumak bizim görevimiz'' görüşünü dile getiren Lei, ''Türkiye'ye karşı direnme motivasyonum, Kürt halkının bize gösterdiği iyilik, sevecenlik ve yoldaşlıktan kaynaklanıyor'' gerekçesini ifade etti.

​'20 GÖNÜLLÜ'

'Afrin'i savunmaya gidecek' yaklaşık 20 uluslararası gönüllü olduğunu, içlerinde Fransa, Almanya, İspanya ve ABD vatandaşları da olduğunu anlatan Lei, grupta kendisinden başka Londra've Leeds'ten gelen iki İngiltere yurttaşı daha olduğunu, ama onların isimlerinin açıklanmasını istemediğini belirtti.

© REUTERS/ Rodi Said Rakka'da IŞİD'e karşı savaşan 1 İngiliz ve 2 ABD vatandaşı hayatını kaybetti 'DÖNDÜĞÜMDE TUTUKLANMAK İSTEMEM'

İngiltere'nin Kürtlerin yanında IŞİD'e karşı savaşan yurttaşlarını da geri döndüklerinde 'terör örgütü üyeliğinden' tutuklamaya başladığı hatırlatıldığında bu riskin farkında olduğunu söyleyen Lei ''Geri dönebilmeyi gerçekten umuyorum, dönüp de tutuklanmak istemem. Ben burada teröristlerle savaşıyorum. Eve döndüğümde terörist muamelesi görmek istemiyorum'' dedi.

'ELBETTE ÖLÜMDEN KORKUYORUM'

Çin asıllı İngiliz vatandaşı, IŞİD'le muharebelerde hayatta kalmasına rağmen Türkiye ile bir savaştan sağ çıkamayabileceği uyarısı üzerine şöyle konuştu: ''Elbette ölümden korkuyorum, ama temelde, YPG saflarında savaşan her insan böyle hissediyor.''

YPG de Afrin'e intikal edecek 'gönüllü uluslararası gücü' ile ilgili bir video yayımladı. Videoda konuşan yabancılar, Rakka ve Deyr ez Zor'da IŞİD'e karşı savaştıktan sonra şimdi Afrin'de Türkiye'ye karşı savaşmaya hazır olduklarından söz ederken Türkiye'nin 'işgalci ve terörist' olduğunu iddia etti.