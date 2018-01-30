CIA Direktörü Pompeo'dan 'Rusya, ABD ara seçimlerini hedef alacak' iddiası

'RUSLARIN BUNU YAPACAĞINDAN EMİNİM'
"Rusların bunu yapmayı deneyeceği konusunda her beklentiye sahibim. Ama ABD'nin adil ve özgür bir seçim yapacağından ve (bunu) güçlü bir şekilde püskürterek seçimimiz üzerindeki etkinin güçlü olmayacağından eminim" dedi.
ABD'de Rusya'nın ABD Başkanlık seçimlerine Başkan Donald Trump lehine müdahale ettiğine yönelik soruşturmalar sona ermese de CIA Rusya'nın seçime müdahele ettiğini savunuyordu.
Rusya ise iddiaları kesin bir dille reddediyor.
'RUSLARIN AKTİVİTELERİNDE CİDDİ BİR AZALMA GÖRMEDİM'
Moskova ve Washington arasında terörle mücadele konusunda yapılan işbirliğine rağmen Rusya'yı hala 'bir müttefik değil bir düşman olarak gördüklerini' söyleyen Pompeo Rusya'nın, Avrupa'da ve ABD'de kurumları 'çökertme çabalarında' önemli oranda bir azalma olmadığını öne sürerek "Onların (Rusya) aktivitelerinde ciddi bir azalma göremedim" dedi.
'ÇİNLİLERİN DÜNYAYI GİZLİCE ETKİLEME ÇABALARINI DAHA İYİ PÜSKÜRTMELİYİZ'
'CIA DÜNYANIN EN İYİ İSTİHBARAT SERVİSİ'
"CIA dünyanın en iyi istihbarat servisi" diyen Pompeo, CIA'in aksine Trump'ın Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarına karşı çıkması nedeniyle 'bir dengeyi koruyup korumadığına' ilişkin soruya ise "Ben dengede tutmam. Doğru olanı yaparım. Neredeyse her gün kişisel olarak Başkan'a CIA'de bildiğimiz gerçekleri sunuyoruz" yanıtını verdi.
'BİRİSİNİN BÖYLE BİR SAÇMALIĞI YAZMAK İÇİN ZAMAN HARCAMIŞ OLMASI BENİ ÜZÜYOR'
'KİM JONG-UN'UN ABD'NİN CİDDİ OLDUĞU MESAJINI ANLADIĞINDAN SİZİ TEMİN EDERİM'
Pompeo ayrıca Kuzey Kore'nin birkaç ay içinde ABD'yi nükleer füzelerle vurma kapasitesine sahip olabileceği açıklamasını yineledi.
Trump'ın Twitter kullanımın ulusal güvenlik konusunda 'sorun oluşturmadığını' da savunan Pompeo, ABD Başkanı'nın Kuzey Kore lideri hakkında attığı tartışmalı tweet'leri de hatırlatarak "Başkan'ın kullanmayı seçtiği dili göz önünde bulundurunca Kim Jong-un'un ABD'nin ciddi olduğu mesajını anladığı konusunda sizi temin edebilirim" dedi.
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