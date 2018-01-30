CIA Direktörü Pompeo'dan 'Rusya, ABD ara seçimlerini hedef alacak' iddiası

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo, Rusya'nın ABD'deki 2016 Başkanlık seçimine müdahale ettiğine yönelik süren soruşturmalarda somut sonuçlara ulaşılmadan Rusya'nın ABD'deki Kongre ara seçimlerini etkilemeyi denemeye 'devam edeceğini' öne sürdü. Pompeo Rusya kadar Çin hakkında da endişeli olduklarını vurguladı.

Rusya'nın ABD'de 6 Kasım'da yapılacak ara seçimlere 'müdahale etmeyi deneyeceğini' savunan Pompeo BBC Güvenlik Muhabiri Gordon Corera'ya verdiği mülakatta 'Rusya'nın enformasyon savaşında uzun bir geçmişi olduğunu' savunarak şu ifadeleri kullandı:

'RUSLARIN BUNU YAPACAĞINDAN EMİNİM'

"Rusların bunu yapmayı deneyeceği konusunda her beklentiye sahibim. Ama ABD'nin adil ve özgür bir seçim yapacağından ve (bunu) güçlü bir şekilde püskürterek seçimimiz üzerindeki etkinin güçlü olmayacağından eminim" dedi.

ABD'de Rusya'nın ABD Başkanlık seçimlerine Başkan Donald Trump lehine müdahale ettiğine yönelik soruşturmalar sona ermese de CIA Rusya'nın seçime müdahele ettiğini savunuyordu.

Rusya ise iddiaları kesin bir dille reddediyor.

'RUSLARIN AKTİVİTELERİNDE CİDDİ BİR AZALMA GÖRMEDİM'

Moskova ve Washington arasında terörle mücadele konusunda yapılan işbirliğine rağmen Rusya'yı hala 'bir müttefik değil bir düşman olarak gördüklerini' söyleyen Pompeo Rusya'nın, Avrupa'da ve ABD'de kurumları 'çökertme çabalarında' önemli oranda bir azalma olmadığını öne sürerek "Onların (Rusya) aktivitelerinde ciddi bir azalma göremedim" dedi.

'ÇİNLİLERİN DÜNYAYI GİZLİCE ETKİLEME ÇABALARINI DAHA İYİ PÜSKÜRTMELİYİZ'

© REUTERS/ Michaela Rehle ABD Savunma Bakanı: Çin ve Rusya terörden daha büyük tehdit

Rusya'nın yanı sıra Çin'in de eşit derecede ABD'yi kaygılandırdığını söyleyen Pompeo "ABD'ye karşı Çin hükümeti için çalışan insanları ABD'ye ait bilgileri çalmak için casus soktuğu odaklanılmış çabaları görebiliyoruz. Bunu okullarımızda, hastanelerimizde, tıbbi hizmetlerimizde ve ABD'deki şirketlerde gördük. Bu çabalara çok daha fazla odaklanmalıyız. Çinlilerin gizlice dünyayı etkileme çabalarını daha iyi püskürtmeliyiz" dedi

'CIA DÜNYANIN EN İYİ İSTİHBARAT SERVİSİ'

"CIA dünyanın en iyi istihbarat servisi" diyen Pompeo, CIA'in aksine Trump'ın Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarına karşı çıkması nedeniyle 'bir dengeyi koruyup korumadığına' ilişkin soruya ise "Ben dengede tutmam. Doğru olanı yaparım. Neredeyse her gün kişisel olarak Başkan'a CIA'de bildiğimiz gerçekleri sunuyoruz" yanıtını verdi.

'BİRİSİNİN BÖYLE BİR SAÇMALIĞI YAZMAK İÇİN ZAMAN HARCAMIŞ OLMASI BENİ ÜZÜYOR'

© REUTERS/ Carlos Barria Trump sonunda itiraf etti: Daha yataktan kalkmadan tweet atmaya başlıyorum

Pompeo Trump'ın Başkanlık görevini yürütecek akli ve fiziki yeteneklere sahip olup olmadığına yönelik soruları ortaya atan Amerikalı gazeteci Michael Wolff imzalı 'Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden' adlı kitabı da okumadığını belirterek "Bu saçmalık. Kitabı okumadım. Okuma niyetim de yok. Başkan'ın bu önemli konuları kavrayamadığı iddiası tehlikeli ve yanlış. Birisinin böyle bir saçmalığı yazmak için zaman harcamış olması beni üzüyor" dedi.

'KİM JONG-UN'UN ABD'NİN CİDDİ OLDUĞU MESAJINI ANLADIĞINDAN SİZİ TEMİN EDERİM'

Pompeo ayrıca Kuzey Kore'nin birkaç ay içinde ABD'yi nükleer füzelerle vurma kapasitesine sahip olabileceği açıklamasını yineledi.

"Sanırım biz, ABD ve dünya genelindeki istihbarat ortaklarımız, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kapasitesi konusunda oldukça net bir anlayışa hakim olduk. ABD'ye ulaşabilecek bir nükleer silah yeteneğine birkaç ay içinde sahip olabileceğinden bahsettik" dedi.

Trump'ın Twitter kullanımın ulusal güvenlik konusunda 'sorun oluşturmadığını' da savunan Pompeo, ABD Başkanı'nın Kuzey Kore lideri hakkında attığı tartışmalı tweet'leri de hatırlatarak "Başkan'ın kullanmayı seçtiği dili göz önünde bulundurunca Kim Jong-un'un ABD'nin ciddi olduğu mesajını anladığı konusunda sizi temin edebilirim" dedi.