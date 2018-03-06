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    İsmail Saymaz

    İsmail Saymaz: Yargıtay Başkanı Cirit’in açıklamasının bir karşılığı yok

    © Fotoğraf: Twitter
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    RS FM’de 'Söylemesi Bizden'de Yargıtay Başkanı Cirit’in yargı bağımsızlığı ile ilgili açıklamalarını değerlendiren İsmail Saymaz, “Rüştü Cirit’in açıklamasının bir karşılığı yok. 2017’nin başında Denizli’deki ByLock kararını veren Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) heyeti kararı bozduğu için aynı gün sürüldü. Yargı bağımsız mıydı o gün?” dedi.

    Rüştü Cirit
    © AA/ Mehmet Ali Özcan
    Yargıtay Başkanı Cirit: Türkiye'de yargı bağımsız ve tarafsızdır, hiçbir merciden emir alamaz
    Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay'ın 150. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Yargının bağımsız olmadığına dair eleştirilerin ispatlanması gerektiğini söyleyen Yargıtay Başkanı Cirit, "Türkiye'de yargı bağımsız ve tarafsızdır. Hiçbir merciden emir ve talimat alamaz" dedi. ABD'nin Fethullah Gülen'i iade etmemesine tepki gösteren Cirit, "Diyorlar ki 'ABD'de yargı bağımsız', değil" ifadesini kullandı.

    RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri 19.15'te yayınlanan Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile 'Söylemesi Bizden' programında Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in yargının bağımsızlığına ilişkin açıklamaları değerlendirildi.

    İSMAİL SAYMAZ: SAVCILAR HERHANGİ BİR AKSİ İDDİANAMEDE SÜRÜLÜRLER

    ‘Söylemesi Bizden'in programcılarından İsmail Saymaz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    "Rüştü Cirit'in açıklamasının bir karşılığı yok, kamuoyunda ikna edebileceği kimse de yok. Zaten yargının bağımsızlığı meselesi bilhassa Gülenciler yargıyı ele geçirdiği günden bu yana hep altı çizilen bir mesele. Yargının bağımsızlığı o dönemde ‘Benden başka kimseye bağlı olmasın' demekti. Yani ‘Yargının bağımsızlığına dokunma' demek, ‘Başka bir erk bizimle bu gücü paylaşmasın' demek. Yargı erki ülkedeki resmi ve siyasi otoriteye tabidir. Çok da insanın gözünde büyümesin. Savcılar herhangi bir aksi iddianamede sürülürler. Bunu ByLock kararından biliyoruz. 2017'nin başında Denizli'deki ByLock kararını veren Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) ne demişti? ‘Sadece Millî İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) verdiği istihbari veriye dayanarak hüküm kesilmez, içeriği bulunsun. Belki örgüt üyesi değildir, lideridir, örgüt lideri deriz buna. Ama konuşmaları bir görelim' diyerek kararı bozdukları için aynı gün sürüldü bu insanlar. Yargı bağımsız mıydı o gün? 1 yıl sonra o heyetlerin haklı oldukları anlaşıldı."

    AKİF BEKİ: BİR ŞEY ÇOK ABARTILI BİR ŞEKİLDE DİLE GETİRİLİYORSA, ORADA BİR SORUN OLDUĞU KUŞKUSU OLUŞUYOR

    RS FM'de yayınlanan ‘Söylemesi Bizden'in bir diğer programcısı Akif Beki ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Bir şey çok abartılı bir şekilde dile getiriliyorsa orada bir sorun olduğu kuşkusu direkt insanın kafasının içine düşüyor. ABD yargısının bağımsızlığının bizden daha tartışmalı durumda olduğunu söylediğinizde orada bir duruyorum. Çünkü ben ABD'li yetkililerden casusluk, terör vb. suçlarla ilgili takibatlarda kimin hangi suçla, ne zaman tutuklanıp salınacağı ile ilgili şeyler duymam. ABD yargısının bağımsızlığı bizden daha kötü durumda olabilir, bizden daha fazla müdahaleye açık olabilir ve siyaset tarafından manipüle ediliyor olabilir. Ama ABD'de yargı kararlarını biz yargı yetkililerin ağzından duyuyoruz."

    YAVUZ OĞHAN: AK PARTİLİ YÖNETİCİLERİN HAKİMLİK VE SAVCILIK MESLEĞİNE ATAMALARI YAPILABİLİYOR

    ‘Söylemesi Bizden' programcılarından Yavuz Oğhan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bir hakim ya da savcı, seçimlerde herhangi bir partiden üye olacaksa, mesleğinden ayrılıyor ve tekrar mesleğine dönemiyor. Yani partili olduklarını tescil ettikleri andan itibaren bu işe giremiyorlar. Şimdiki uygulama ile AK Parti'nin il-ilçe yöneticileri partili olmalarına rağmen hakimlik ve savcılık mesleğine atamaları yapılabiliyor. Bu görünmüyor."

    Etiketler:
    yargı bağımsızlığı, Akif Beki, İsmail Saymaz, İsmail Rüştü Cirit
    Topluluk kurallarıTartışma
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