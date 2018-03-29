Rusya'daki yangında yaşamını yitirenler için İstanbul'da taziye

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda en az 64 kişinin hayatını kaybettiği Kemerovo yangınında hayatını kaybedenler için taziye defteri açıldı.

Rusya'nın Kemerovo şehrindeki alışveriş merkezinde 25 Mart'ta çıkan ve çoğunluğu çocuk en az 64 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangın dolayısıyla Türkiye'nin Rusya Başkonsolosluğu'nda taziye defteri açıldı.

İstanbul'da yaşayan onlarca Rusya vatandaşı, olaydan ötürü duydukları derin üzüntüyü kaleme aldı.

Taziye defterini imzalayanlar, olayda çoğu çocuk 64 kişinin yaşamını yitirmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirtirken yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Ayrıca, Rusya Başkonsolosluk binası önüne yangında yaşamını yitirenlerin anısına çiçekler, oyuncaklar ve siyah balonlar bırakıldı.

© Sputnik/ Elif Sudagezer Rusya’nın Kemerovo şehrindeki alışveriş merkezinde 25 Mart ‘ye çıkan ve çoğunluğu çocuk en az 64 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangın dolayısıyla Türkiye’nin Rusya Başkonsolosluğu’nda taziye defteri açıldı.

Rusya'da son 100 yıl içerisindeki en büyük dört yangın faciasından birisi olan Kemerovo Alışveriş Merkezi yangınıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Gerçeklerin açığa çıkarılması için soruşturmacılar çalışıyor. Kimse bir şeyi saklamaya veya üstünü kapamaya niyetli değil. Her şeye zincirin en başındaki halkadan başlanacak. Binanın AVM olmasına izin verenden güvenlikle ilgili kontrolleri yapması gerekene, yerinde oturup alarm düğmesine basmayana kadar… Binanın ruhsatını verenden, bir fabrikanın eğlence merkezine dönüştürülmesine, (kolay alev alabilen) böyle malzemelerin kullanılmasına izin veren kişiye kadar… Soruşturmalar sürüyor" demişti.