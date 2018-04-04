'Eski ABD’li subay Rus eşini öldürdükten sonra intihar etti'

ABD’nin, İtalya’da bulunan Vicenza kentindeki üssünde daha önceden görev yapan ABD’li Bradley Joel Kinser ve Rus asıllı olduğu sanılan eşi Leyla’nın evlerinde ölü bulunduğu belirtildi. Kinser’in eşini öldürdükten sonra intihar ettiği aktarılıyor.

İtalyan Corriere del Veneto gazetesinin aktardığına göre, 40 yaşındaki eski ABD'li subay Bradley Joel Kinser ve eşi Leyla İtalya'nın Vicenza kentinde bulunan Pozzoleone bölgesindeki evinde 2 Nisan'da ölü bulundu. İkilinin daha önce ABD ordusunda görev yaptığı belirtilirken, ölüm nedenlerinin cinayet ve intihar olabileceği aktarılıyor.

İddiaya göre, depresyonda olan Kinser, eşini öldürüp intihar etmeden önce bir veda mektubu bıraktı.

Corriere del Veneto gazetesi, subayın eşinin doğu kökenli olduğunu, ABD'li Stars and Stripes sitesi ise Rusya doğumlu olduğunu belirtiyor.