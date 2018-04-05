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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Kulis: Seçim paketi yolda, Erdoğan açıklayacak

    © AA/ Eren Bozkurt
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    Başkanlık seçimi ve yerel seçimler öncesinde hükümet yeni bir ekonomi paketi üzerinde çalışıyor. Uzun süredir kulislerde konuşulan ve yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafıdnan açıklanması beklenen pakette, mega projelerden faiz indirimine kadar bir dizi teşvikin olduğu belirtiliyor.

     

    Mehmet Şimşek
    © AA/ Evrim Aydın
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    Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın kulis haberine göre, iş dünyası başta hukuk ve eğitim alanında olmak üzere yapısal reform beklerken, hükümet daha çok seçim sürecini rahat geçirmek için piyasaya can suyu verme peşinde.

    Normal korşullarda geçen hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen paketin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı 'Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi' nedeniyle ertelendiği de gelen duyumlar arasında. Paketin yakın zamanda açıklanacağı ifade ediliyor.

    'BAŞBAKAN YILDIRIM'IN BİLE HABERİ YOK'

    Yeni ekonomi paketinde birçok maddenin doğrudan Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlandığı hatta bazı maddelerden Başbakan Binali Yıldırım'ın dahi haberinin olmadığı gelen duyumlar arasında.

    Pakette, özellikle enerji ve savunma sanayii, inşaat ve altyapı yatırımları başta olmak üzere 10'a yakın mega projenin olacağı konuşuluyor.

    Pakette ithal ikame ürünlere dönük maddeler de bulunuyor. Üretimde ithal girdilerin oranını azaltmak bu alanda yapılacak özellikle teknolojik yatırımlara 1. Bölge ya da 6. Bölge ayrımı olmaksızın yüksek teşvik verileceği ifade ediliyor.

    Ayrıca döviz borçlarına yeni bir sınırlama getirilmesi ve Kredi Garanti Fonu'nun devamı ya da buna benzer yeni bir finansal estrüman olacağı pakette yer alacak maddeler arasında.

    KOBİ'lere dönük düzenlemelerin de pakette bulunacağı ifade edilirken hükümetin seçimlere giderken ekonomide çarkların zayıflamasını önleyecek her türlü teşviki vereceği konuşuluyor.

    Cumhuriyet'in yorumuna göre iş dünyası  bu tavizlerin ekonomiyi mali disiplinden büsbütün uzaklaştıracağını ve telafisi olmayan zararlar vereceğini düşünüyor.

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    Etiketler:
    Mega proje, Altyapı, Enerji, Ekonomi, 2019 seçimleri, Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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