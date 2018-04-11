Rusya'nın Londra Büyükelçiliği: Aileleriyle temasa izin verin ya da Skripal'leri kaçırılmış sayarız

Yuliya Skripal’in babası olan eski Rus ajan Sergey Skripal’le birlikte zehirlendikten sonra kaldırıldığı Salisbury Bölge Hastanesi’nden dün taburcu edilmesinin ardından Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, aileleri ile temas kurulmasına izin verilmezse ikilinin yerinin değiştirilmesini kaçırılmış sayacaklarını açıkladı.

İngiltere'de 4 Mart'ta sinir gazıyla zehirlendiği iddia edilen Yuliya Skripal, dün kaldırıldığı Salisbury Bölge Hastanesi'nden taburcu edildi. İngiliz basınında ise Skripal'in ‘koruma amaçlı' bir askeri üssün bünyesindeki hastaneye götürüldüğü ve sağlık durumunun orada gözetim altında tutulacağı ileri sürüldü.

Skripal'in taburcu olmasının ardından Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, Twitter'da Yuliya'nın hastaneden çıkarılarak ‘güvenli bir bölgeye' götürüldüğü bilgisinin endişe verici olduğunu yazdı.

We are genuinely happy for Yulia Skripal and wish her a further recovery and rehabilitation. We pay tribute to the professionalism of NHS staff. At the same time, media reports that Yulia has left hospital for a “secure location” cause concern. Read: https://t.co/HLuV8SgXj1 pic.twitter.com/IqisXZlyGv — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 10, 2018

​Büyükelçiliğin bir başka tweet'inde de "Bay ve Bayan Skripal'in aileleri ile hiçbir temas kurulmasına izin verilmeden yerlerinin gizlice değiştirilmesini ‘kaçırma' veya en azından zorla uzaklaştırma olarak göreceğiz" ifadeleri kullanıldı.