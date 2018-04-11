Rusya'nın Londra Büyükelçiliği: Aileleriyle temasa izin verin ya da Skripal'leri kaçırılmış sayarız

Skripal'in taburcu olmasının ardından Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, Twitter'da Yuliya'nın hastaneden çıkarılarak ‘güvenli bir bölgeye' götürüldüğü bilgisinin endişe verici olduğunu yazdı.
We are genuinely happy for Yulia Skripal and wish her a further recovery and rehabilitation. We pay tribute to the professionalism of NHS staff. At the same time, media reports that Yulia has left hospital for a “secure location” cause concern. Read: https://t.co/HLuV8SgXj1 pic.twitter.com/IqisXZlyGv— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 10, 2018
Büyükelçiliğin bir başka tweet'inde de "Bay ve Bayan Skripal'in aileleri ile hiçbir temas kurulmasına izin verilmeden yerlerinin gizlice değiştirilmesini ‘kaçırma' veya en azından zorla uzaklaştırma olarak göreceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Secret resettlement of Mr and Ms Skripal, barred from any contact with their family will be seen as an abduction or at least as their forced isolation.https://t.co/UuTxgZGKig pic.twitter.com/Ow3d61T3ni— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 10, 2018
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