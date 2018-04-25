Barbaros Şansal kararı Kuzey Kıbrıs'ı karıştırdı

Kuzey Kıbrıs'tayken sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle tepki çeken ve geçen yıl ocak ayında sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal’ın Ada’ya giriş yasağının kaldırılması, Kuzey Kıbrıs Meclisi’nde tartışmalara neden oldu.

Cumhuriyet Meclisi'nde konuşan muhalefetteki Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Barbaros Şansal'ın Kuzey Kıbrıs'a giriş yasağının kaldırılmasını doğru bulmadıklarını belirtti. Arıklı, Şansal'ın ülkeye giriş yaparken uyuşturucuyla yakalandığını, yasalara göre cezasını çektikten sonra sınır dışı edilmesi gerektiği halde bunun uygulanmadığını söyledi.

'BAKANLAR KURULU'NUN KEYFİ KARARI'

Kuzey Kıbrıs Bakanlar Kurulu'nun keyfi olarak Barbaros Şansal'ın Ada'ya giriş yasağını kaldırdığını iddia eden Arıklı, sınır dışı kararı nedeniyle bazı aileler bölünürken, Şansal'a yönelik uygulamanın bu kişiler için yapılmadığını ileri sürdü.

Dönemin İçişleri Bakanı Asım Akansoy ise Barbaros Şansal ile herhangi bir tanışıklığı olmadığını, kişiye özel bir muamele yapılmadığını söyledi. Akansoy, 'daha önce aynı suçu işlememiş olması, eser miktarda uyuşturucuyla yakalanmış olması ve ülkede yatırımı bulunması' nedeniyle Şansal'ın Kuzey Kıbrıs'a giriş yasağının kaldırıldığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Barbaros da Barbaros Şansal'ın sınır dışı kararının iptal edildiğini ancak daha sona yeni suç işlememesine ve önceki karar iptal edilmemesine rağmen, sınır dışı kararı alındığını söyledi.

'İSYANIMIZ ÇİFTE STANDARDA'

Daha sonra sosyal medyadan yeni bir açıklama yapan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ise "Derdimiz Barbaros Şansal meselesi değildir. Derdimiz; ünlü, zengin veya torpili olmadığı için birçok kişinin sessiz sedasız sınır dışı edilmesidir. İsyanımız çifte standartadır" dedi.

Barbaros Şansal, Kuzey Kıbrıs'ta uyuşturucu kullanmak suçundan bir ay hapis yatmıştı. Kuzey Kıbrıs yasalarına göre uyuşturucudan hapis cezası alan kişi sınır dışı ediliyor.