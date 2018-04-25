Barbaros Şansal kararı Kuzey Kıbrıs'ı karıştırdı

'BAKANLAR KURULU'NUN KEYFİ KARARI'
Kuzey Kıbrıs Bakanlar Kurulu'nun keyfi olarak Barbaros Şansal'ın Ada'ya giriş yasağını kaldırdığını iddia eden Arıklı, sınır dışı kararı nedeniyle bazı aileler bölünürken, Şansal'a yönelik uygulamanın bu kişiler için yapılmadığını ileri sürdü.
Dönemin İçişleri Bakanı Asım Akansoy ise Barbaros Şansal ile herhangi bir tanışıklığı olmadığını, kişiye özel bir muamele yapılmadığını söyledi. Akansoy, 'daha önce aynı suçu işlememiş olması, eser miktarda uyuşturucuyla yakalanmış olması ve ülkede yatırımı bulunması' nedeniyle Şansal'ın Kuzey Kıbrıs'a giriş yasağının kaldırıldığını kaydetti.
İçişleri Bakanı Ayşegül Barbaros da Barbaros Şansal'ın sınır dışı kararının iptal edildiğini ancak daha sona yeni suç işlememesine ve önceki karar iptal edilmemesine rağmen, sınır dışı kararı alındığını söyledi.
'İSYANIMIZ ÇİFTE STANDARDA'
Barbaros Şansal, Kuzey Kıbrıs'ta uyuşturucu kullanmak suçundan bir ay hapis yatmıştı. Kuzey Kıbrıs yasalarına göre uyuşturucudan hapis cezası alan kişi sınır dışı ediliyor.
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