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    Nargile

    'Kapalı alanda nargileye yasak' önerisi

    © AA /
    Haberler
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    Uyuşturucuyla mücadele için kurulan Meclis komisyonu raporunda kapalı alanlarda nargile kullanımının yasaklanması önerildi. Raporda Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Bağımlılıkla Mücadele Müsteşarlığı kurulması teklifi de yer aldı.

    Sigara dumanı
    © AA /
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyuşturucu maddeyle topyekün mücadele çağrısı ve "Silahlı terör neyse, uyuşturucu terörü de odur" sözlerinin ardından TBMM'de kurulan Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu'nun taslak raporu tamamlandı. Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre raporda, 24 Haziran 2018'den sonra geçilecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne atıf yapılarak Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Bağımlılıkla Mücadele Müsteşarlığı kurulması önerisi dikkati çekti.

    'MÜCADELE SİGARADAN BAŞLAMALI'

    Raporda yer alan bazı öneriler özetle şöyle:

    • "Uyuşturucu madde" ifadesinin olumlu çağrışım yapabileceği dikkate alınarak bu ifade yerine "madde", "bağımlılık yapıcı madde" gibi ifadelerin kullanılmasına dikkat edilmeli.
    • Madde bağımlılığı ile mücadelenin başlangıcını sigara ile mücadele oluşturduğu unutulmamalı. Sigara kullanımı konusunda getirilen caydırıcı düzenlemelerin nargile kullanımı için de hayata geçirilmesi gerekmektedir. Nargile kafelerin açılmasını engelleyen düzenlemelerin yapılması ve kapalı alanlarda nargile kullanımının yasaklanması yerinde olacaktır.
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    • Ülkemizin uyuşturucu ile mücadelede uluslararası kuruluş kurulmasına öncülük etmesi, özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde merkezi Türkiye'de olan uyuşturucuyla mücadele komitesinin kurulması yerinde olacaktır.

    MUHTAR VE ESNAFA EĞİTİM

    • Mahalle ve sokak bazında uyuşturucunun arzının önlenmesine yönelik ilgili kişilere (özel güvenlik görevlileri, muhtarlar, esnaf vb) eğitimler verilmesi yerinde olacaktır.
    • Jandarmanın iletişimin tespiti ve takibi yetkisinin artırılmasının ve sanal ortamda araştırma yapabilme yetkisi ile donatılmasının uyuşturucu ile mücadeleye önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.
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    • Milli Eğitim Bakanlığı temel eğitim ve ortaöğretim müfredatında önleyici ve koruyucu beceriler olan yardım isteme, öfke kontrolü, ‘hayır' diyebilme gibi becerilerin kazandırılmasına yönelik daha fazla içeriğe yer verilmelidir. Bu konuların müstakil dersler şeklinde verilmesi üzerinde de durulabilir.
    • Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak uzmanlardan oluşmuş ve bilimsel temelli politikalar oluşturacak kuruma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yapı 24 Haziran 2018'den sonra yürürlüğe girecek anayasa hükümleri de dikkate alınarak Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Bağımlılıkla Mücadele Genel Müdürlüğü veya Müsteşarlığı şeklinde teşkilatlandırılabilir.

    Rapor, 24 Haziran'daki seçim nedeniyle 15 Mayıs'ta kapanması planlanan TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmezse, komisyon hiç çalışmamış gibi olacak.

    Etiketler:
    Tütün, Meclis Komisyonu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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