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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Fransız tarihçi: NATO'nun Belgrad'ı bombalarken sergilediği tutum Putin'in dönüm noktası oldu

    © Sputnik / Alexei Druzhinin
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    Rusya Bilimler Akademisi ve Fransız Akademisi Sekreteri Fransız tarihçi Helen Carrer d'Ancoss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in politikasını oluşturmasında Batı’nın 90’lı yıllarda Rusya’ya karşı yürüttüğü aşağılayıcı tavrının, NATO güçlerinin Belgrad’ı bombalamasının etkili olduğunu söyledi.

    İsviçreli Basler Zeitung gazetesine konuşan Fransız tarihçi Helen Carrer d'Ancoss, Rusya'nın geçen yüzyıl sonlarında kaos içinde olduğunu, Batı ülkelerinin de Rusya'nın uluslararası konulardaki pozisyonunu gözardı ederek bundan yararlandığını ifade etti.

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    d'Ancoss "Rusya, Sovyetler Birliği'nin BMGK'daki daimi koltuğunu devraldı. NATO ülkeleri Belgrad'ı bombalama kararı aldıklarında BMGK'yı toplamaları gerekiyordu, ancak yapmadılar. Bu Putin'in (Batı'ya yaklaşımında) dönüm noktası oldu. Rusya'ya onlar için bunun ne kadar önemsiz olduğunu göstermek istediler. Putin daha sonra başbakan, ardından da devlet başkanı oldu. Basit bir amacı vardı: Rusya'ya asla böyle yaklaşılamaması" ifadelerini kullandı.

    d'Ancoss, Putin'in iktidara geldikten sonra ‘büyük güç olarak gördüğü Rusya'nın çöküşünü engellemek ve merkeziyetçi büyük bir ülke inşa etmeyi amaçladığını, bunu da başardığını söyledi.

    Putin'i ‘adil' olarak nitelendiren d'Ancoss "O ‘uslu bir çocuk' değil, aksi takdirde iktidarda bu kadar uzun süre kalamazdı. Ülkesini seviyor ve onu korumak için doğru bildiği şeyi yapıyor" dedi.

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    Rusya ile Batı arasındaki gerginliğe değinen d'Ancoss, tarafların uzlaşma noktası bulması gerektiğini vurduladı.

    d'Ancoss "Putin mantıklı biri, onunla konuşmam mümkün. Batı'nın yaptırımları hiçbir işe yaramıyor, aksine başka sorunları çözmekte yararlı olabilecek bir partneri kaybediyoruz" dedi. d'Ancoss, yaptırımların Rusya'yı reform gerçekleştirmeye yönelttiğini ve bunun sonucunda ülkenin krizden güçlü bir ekonomi olarak çıkabileceğini ifade etti.

    Etiketler:
    Helen Carrer d'Ancoss, Vladimir Putin, Rusya
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