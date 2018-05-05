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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- AB Konseyi Başkanı Donald Tusk

    AB bütçesi 2027'ye dek Türkiye'ye kapanıyor

    © REUTERS / Olivier Hosle
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    Avrupa Komisyonu'nun 2021-2027 yılları için hazırladığı bütçe önerisi Batı Balkan ülkeleri için üyelik hedefini yansıtırken Türkiye'ye umut vaat etmiyor. Uzmanlar mali yardımlarda kesinti olabileceğini belirtiyor.

    Avrupa Birliği'nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu'nun 2021-2027 yılları için hazırladığı bütçe önerisi, Türkiye'nin tam üyelik perspektifinin daha da zayıfladığını ortaya koydu.

    Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Avrupa Komisyonu, üyeliğe hazırlanan ülkelere verilecek mali yardım bütçesini 2021-2027 döneminde toplam 12 milyar 865 milyon euro olarak öngördü. Katılım öncesi mali yardım bütçesi 2014-2020 yılları için, 11 milyar 698 milyon euro olarak belirlenmişti.

    Uzmanlar, bu rakamların, AB'nin gelecek 10 yılda Türkiye'nin AB üyeliğini gerçekçi görmediğinin bir göstergesi olduğunu düşünüyor, hatta Türkiye'ye yönelik mali yardımlarda da kesinti olabileceği konusunda uyarıyor. Avrupa Komisyonu'nun bütçe önerisinde kullandığı ifadeler de bu görüşü destekliyor.

    SIRBİSTAN, KARADAĞ, BOSNA, KOSOVA, MAKEDONYA, ARNAVUTLUK İÇİN 2025'TE ÜYELİK HEDEFİ

    Batı Balkan ülkeleri Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya ve Arnavutluk'u, kriterleri karşılamaları halinde 2025 yılında üye kabul etmeye hazırlanan AB, Türkiye ile ilişkilerini ise giderek 'üyelik perspektifi' yerine 'komşuluk ilişkileri' bağlamına oturtmaya devam ediyor.

    BÜTÇE, BATI BALKANLARA AYARLI

    2 Mayıs'ta kamuoyuna açıklanan belgede, aday ve potansiyel aday ülkelere verilecek yardımlara ilişkin bütçenin 'Batı Balkanlar Stratejisi bağlamında konumlandırıldığı' vurgulanıyor, ayrıca bunun 'Türkiye ile ilişkilerdeki gelişmeleri yansıttığı' ifade ediliyor.

    AB BUNUNLA NE MESAJI VERİYOR?

    DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan AB uzmanı Yrd. Doç. Dr. Erhan Akdemir, Avrupa Komisyonu'nun 2021-2027 bütçe önerisinin ve buradaki ifadelerin, Türkiye için ne anlama geldiğini, şöyle değerlendirdi:

    "Üyelik perspektifi verilen Batı Balkan ülkelerine olumlu mesaj verilirken, 'Türkiye'nin durumu zaten ortada, bir şey vaat etmiyorum' denilmiş. 2027'ye kadar olan bütçede Türkiye'nin bırakın üyeliğini öngörmeyi, alacağı mali yardımlarda da sıkıntıya gireceği dolambaçlı yolla ifade edilmiş."

    ADAY ÜLKE YERİNE KOMŞU ÜLKE

    AB liderleri, son dönemdeki açıklamalarında, Türkiye'yi 'aday ülke' yerine 'komşu ülke' olarak nitelendirerek politika değişikliği sinyali veriyordu. Komisyon da geçen aylarda genişleme stratejisini Batı Balkan ülkeleri ile sınırlandırıp Türkiye'yi dışarıda tutarak, bugünkü koşullarda Ankara'nın tam üyelik perspektifini gerçekçi görmediğini yansıtmıştı. AB geçen yıl da Türkiye'nin demokratik kriterlerinden uzaklaşmasını eleştirerek mali yardımlarda kesintiye gitmişti.

    'AB FONLARI, REFORMLARA BAĞLI'

    İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, cuma günü Brüksel'de Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ile yaptığı görüşmenin ardından DW Türkçe'ye değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu,''Juncker’den de anladığımız, AB Türkiye’nin önemini anlıyor. Türkiye’nin yeniden reform hamlesini başlatmasına bağlı olarak fonların 2019 sonrasında devamı mümkün olacak'' dedi.

    FONLARDA YENİ DÜZENLEMELER

    Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Forumu Genel Sekreteri Laura Batalla, şu anda Brüksel’de mali yardımlar konusunda yarı dönem gözden geçirmenin yapıldığını, Türkiye’ye yapılacak yardımlarla ilgili değişikliklerin ele alındığını söyledi.

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