Almanya'nın Avrupa Bakanı Türkiye'ye geliyor: Daha yoğun diyalog yürütmemiz hiç olmadığı kadar önemli

© AA / Binnur Ege Gürün Çelik'ten Alman mevkidaşı Roth'a: Kabul edilemez, düzeltilmesini istiyoruz

Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth'un Salı gününe dek sürecek ziyareti sırasında Başmüzakereci ve AB Bakanı Ömer Çelik, muhalefetten siyasetçiler ve sivil toplum temsilcileri ile görüşeği belirtildi. Çelik'le yapılacak görüşmede ele alınacak konular hakkında ise bilgi verilmedi.

Deutsche Welle Türkçe'nin (DW) haberine göre Roth, ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada ise "Bütün zorluklara rağmen Almanya ve Türkiye önemli konularda yeniden sıkı işbirliği yapmak zorundadır. Türkiye'deki muhataplarımızla daha yoğun diyalog yürütmemiz hiç olmadığı kadar önemli" ifadelerini kullandı.

© AP Photo / Franka Bruns Almanya'da koalisyon görüşmelerinde Türkiye anlaşmazlığı

Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Roth İstanbul Kültür Üniversitesi'nde düzenlenecek tartışma programına katılacak. Ankara'da ise siyasi görüşmeler yapmanın yanı sıra AB'nin finanse ettiği Suriyeli mültecilere hizmet eden sağlık merkezini ziyaret edecek.

Almanya-Türkiye ilişkileri son yıllarda gerilmiş durumda. Almanya 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal'in (OHAL) uzatılmasını ve Alman vatandaşlarının tutuklanmasını eleştiriyor. Son aylarda iki ülkeden üst düzey politikacılar ilişkilerin yumuşadığı sinyalini veriyor.