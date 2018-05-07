Almanya'nın Avrupa Bakanı Türkiye'ye geliyor: Daha yoğun diyalog yürütmemiz hiç olmadığı kadar önemli

Deutsche Welle Türkçe'nin (DW) haberine göre Roth, ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada ise "Bütün zorluklara rağmen Almanya ve Türkiye önemli konularda yeniden sıkı işbirliği yapmak zorundadır. Türkiye'deki muhataplarımızla daha yoğun diyalog yürütmemiz hiç olmadığı kadar önemli" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Roth İstanbul Kültür Üniversitesi'nde düzenlenecek tartışma programına katılacak. Ankara'da ise siyasi görüşmeler yapmanın yanı sıra AB'nin finanse ettiği Suriyeli mültecilere hizmet eden sağlık merkezini ziyaret edecek.
Almanya-Türkiye ilişkileri son yıllarda gerilmiş durumda. Almanya 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal'in (OHAL) uzatılmasını ve Alman vatandaşlarının tutuklanmasını eleştiriyor. Son aylarda iki ülkeden üst düzey politikacılar ilişkilerin yumuşadığı sinyalini veriyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)