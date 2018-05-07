'Masadaki ayakkabı' Japonya Başbakanı'nı kızdırdı

© REUTERS / Japan's Cabinet Public Relations Office /Kyodo Japonya Başbakanı Abe, Trump'la golf oynarken tepetaklak yuvarlandı

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve eşi Akie, İsrail'e gerekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Başbakan Benyamin Netanyahu ve eşi Sara'nın evinde kendileri onuruna düzenlenen akşam yemeğine konuk oldu. İsmini vermek istemeyen bir Japon diplomatın İsrail medyasına yaptığı açıklamaya göre ise söz konusu akşam yemeği Abe'nin rahatsız olmasına neden oldu.

Söz konusu rahatsızlığın ise verilen yemekte ünlü Rus şef Segev Moshe'nin metalden yapılmış ayakkabı içinde Abe çiftine tatlı sunması sebebiyle meydana geldiği öğrenildi.

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İsrail medyasına yaptığı açıklamada Şef Moshe'nin sunumundan rahatsızlık duyulduğunu söyleyen Japon diplomat, "Dünyada masaya ayakkabının konulduğu hiçbir kültür yok. Ünlü Şef Moshe'nin tam olarak ne düşündüğünü ve ne demeye çalıştığını tam olarak anlayamıyoruz. Mizah ise, o zaman komik olmadığını düşünüyoruz. Başbakanımız adına kırgın olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

'APTALCA VE DUYARSIZCA'

Japonya'da görev yapan bir İsrailli diplomat ise, Japon medyasına yaptığı açıklamada bunun "aptalca ve duyarsızca" alınmış bir karar olduğunu söyledi.

Diplomat, Japonların evlerine ve ofislerine ayakkabılarıyla girmediğini ve yemekte ayakkabı kullanılmasını hatırlattı ve "Japonlar ne evlerine ne de ofislerine ayakkabı ile giriyor. Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri bile bürolarında ayakkabı olmadan ev sahipliği yapıyor. Bu bir başarısızlık, diplomatik alay konusu ve en yüksek düzeyde saygısızlık" ifadelerini kullandı.