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    S-400

    Savunma Sanayii Müsteşarı: S-400'de takvime uyulacak

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    Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, S-400'lerle ilgili olarak "Takvime uyulacak" açıklamasında bulundu.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert
    © AP Photo / Alex Brandon
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    Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada Rusya'dan alınacak S-400'lerin tesliminde açıklanan Temmuz 2019 takvimine uyulacağını bildirdi.

    Demir, "Anlaşmanın çerçevesi belli, ne talep edeceksek ettik. Kamuoyunun bildiği, bilmediği bir dizi talebimiz var. Onların yerine getirilmesiyle ilgili de bir sorunumuz yok. Baştan ne konuştuysak ona uygun devam ediyoruz." diye konuştu.

    'ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL'

    S-400
    © Sputnik / Aleksandr Danichev
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    Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşması dolayısıyla yaptırımların gündeme gelebileceğine yönelik yorum ve iddialara ilişkin "Çocuk oyuncağı değil" yorumunu yapan Demir, "Bu tür yorumları biz de duyuyoruz, var ama iki devlet adamının, iki ciddi devletin de kararı, iradesi var. Bu iş çocuk oyuncağı değil ki bugün öyle, yarın böyle denilsin. Bu ne devlet ciddiyetiyle bağdaşır ne de kurumumuzun duruşuyla. Türkiye'de devletin bir politikası varsa biz de onun bir cüzüyüz. O politika adım adım izlenir, hiçbir problem yok. Ülkemizin menfaatine uygun, bağımsız karar alıp politika yürütmek esastır. Müttefiklerimizin konuları birbirine karıştırmadan, serinkanlı değerlendirme yapmaları beklenir" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    savunma sanayii, füze, S-400, İsmail Demir, Rusya, Türkiye
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