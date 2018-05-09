Afganistan polisi başkent Kabil'de 3 ayrı intihar saldırısı yaşandığını duyurdu. Saldırılarda en az 6 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peşpeşe 3 ayrı intihar saldırısı yaşandı.

Yerel medya kuruluşu TOLO News intihar saldırılarından birinin Deşt-i Barçi bölgesindeki PD13 polis merkezine yakın bir noktada yaşandığını, Şehri Nev bölgesindeki PD10 polis merkezi yakınında ise diğer saldırıların gerçekleştiğini duyurdu.

#KABUL — A plume of smoke was seen rising above the PD13 police headquarter's building. Eyewitnesses said no gunfire was heard in the last five minutes. #Afghanistan pic.twitter.com/mBgBd1TTT0 — TOLOnews (@TOLOnews) May 9, 2018

​Afganistan İçişleri sözcüsü Necib Daniş saldırlarda 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Ancak ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtildi.

Daniş ilk saldırının ardından silahlı çatışma yaşandığını ve 'temizlik operasyonunun' sürdüğünü söyledi. Sözcü iki intihar saldırganının da diğer polis merkezinin girişinde üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini açıkladı.

Son aylarda Kabil, IŞİD ve Taliban'ın şiddetli saldırılarına sahne oldu. Geçen hafta IŞİD'in üstlendiği iki intihar saldırısında 9'u gazeteci 25 kişi ölmüştü.

Bu Afganistan'da Taliban'ın 2001'deki devrilişi sonrası gazetecilere yönelik en ölümcül saldırı olarak kayda geçmişti.

Taliban 25 Nisan'da da 'bahar saldırılarını' başlattığını duyurmuştu.