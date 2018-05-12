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    İnce, Denizli'de: Artık sağcı, solcu yok

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    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Denizli'de konuşuyor.

    Konuşmasına "Tamam mı gari, yeter mi gari" diye sorarak başlayan İnce'nin açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle:

    • Her gittiğim yerde umutlarımızı tazeledik, yeşerttik; tıpkı 1977'de rahmetli Ecevit'in aynı rüzgarını görüyoruz diyorlar. Türkiye'de birbiriyle çelişen bir açıklama var. Biz diyor, ekonomiyi düzelttik. Türkiye'de diyor istikrar var. Nasıl yalan konuştuklarını anlatacağım. İstikrar var dedikten sonra geliyor, beka sorunu var diyor. İstikrar olan bir yerde gelecek sorunu olur mu.
    • Artık sağcı solcu yok. Meydanlarda Nazım Hikmet de okuyacağız, Mehmet Akif de okuyacağız. Türkiye'de birlikte olacak. Ne o birliğin adı? Cumhuriyet.
    • 70'li yıllarda rahmetli Ecevit, "Toprak işleyenin su kullananın" deri. Tapular bankada, su elinizden gitti. 25 Haziran'da su da sizin olacak toprak da.
    • Manifesto açıklıyor, bana diyorlar ki sen ne zaman açıklayacaksın? Ben şimdi adayım. Manifesto demek gelecek bildirgesi demektir. 16 yıldır memleketin canına okumuşsun; şimdi çıkmışsın terörü bitireceğim, enflasyonu düşüreceğim. 16 yıldır senin elini kolunu tutan mı var? Niye yapmadın. Benimkisi gelecek bildirgesi olur, seninkisi iflas bildirgesi olur iflas.

    'AK PARTİLİ KARDEŞLERİM, SİZE DE HUZUR GELECEK'

    • Şatafat, kayırmacılık dönemini bitireceğiz. Refah, huzur dönemine gireceğiz. Onların en büyük çılgın projesi İstanbul'u ortadan bölüp hafriyat çıkarmak olabilir. Benim projem huzur. İnşaat yapmak kolay, ufak iştir.
    • Ak Partili kardeşlerim size de sesleniyorum. Size de huzur gelecek. Rövanş, hakaret yok. Gelecek tasarımı var gelecek. O meydanlarda tezek, çöp, pislik desin.  Benim cumhurbaşkanlığımda o da huzurlu ve emekli bir cumhurbaşkanı olacak. İstediği kadar çöp, pislik desin; asla cevap vermeyeceğim. Testinin içinde ne varsa ağzından o akar.
    • Memleketi bu hale düşürenler memleketi kurtaramazlar.

    'EN ÇOK MEDYANIN HALİNE ÜZÜLÜYORUM'

    • En çok medyanın haline üzülüyorum. 24 Haziran'dan sonra övgüler düzecekler de ben üzülüyorum. Bir hükümetin medyası var gazeteler, televizyonlar; bir de milletin medyası var. Herkes çıkarsın telefonunu, canlı yayına geçsin şimdi. Bakın, dünyada böyle bir yöntem yok. Bu, Muharrem İnce ve arkadaşlarının fikri. Ama sosyal medyayı çıldırttınız yani, haberiniz olsun. Haydi hep birlikte canlı yayına.
    • Sayın Erdoğan, çıraklık, kalfalık, ustalık dönemim dedi. Son dönemini de ben söylüyorum: Emeklilik dönemi. Cumhurbaşkanı emekli maaşı bayağı iyi, geçim sıkıntısı çekmez, merak etmeyin. Bazı belediye başkanlarına "Metal yorgunluğu var sende" diyor ya. Bence metal paslanması var, işletme körlüğü var. Bu iş bitmiş.

    'EKONOMİ İYİYE GİDİYOR DİYORLAR DA, DÖVİZ NEREYE GİDİYOR?'

    • Üretim nerede yapılıyorsa teşviki oraya vereceğiz. Denizli'li başka yere gitmeyecek. Bir de tasarım ve markalaşamama problemimiz var. Marka yaratamayınca mecburen fasona dönüyorsun. Bir, tasarıma ve markalaşmaya önem vereceğiz. İki, firmalara Avrupa'da, Rusya'da, Orta Asya'da dükkan tutmaları için kira yardımında bulunacağız. Büyümeleri, markalaşmaları, tanınan firma olmaları için Türkiye'de 3 tane tasarım ve moda akademisi açacağız. Birini Denizli'ye açacağız.
    • O hala camilerden ahır yaptılar yalanını anlatsın, ben ekonomiyi anlatacağım. Ekonomi iyi gidiyor diyorlar da, döviz nereye gidiyor? Ekonomi iyiyse, bu rakamlar neden kötü? Bunu matematikle, bilimle anlatamıyoruz.
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